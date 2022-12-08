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Microsoft’tan heyecanlandıran hamle: Nintendo’ya Call of Duty’i getirecek

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Microsoft, Call of Duty'i Nintendo oyun platformlarına getirmek için 10 yıllık bir anlaşma üzerinde anlaştı.
Microsoft’tan heyecanlandıran hamle: Nintendo’ya Call of Duty’i getirecek

Xbox’tan Phil Spencer, Bloomberg News’e verdiği demeçte, anlaşmanın süresinin ilk dönemden sonra daha da uzatılabileceğini ve Microsoft’un insanların oyun oynayabileceği platform sayısını artırmayı taahhüt ettiğini söyledi. Microsoft ayrıca, Call of Duty’i Xbox’ta piyasaya sürüldüğü anda Valve Corp.’un Steam platformunda sunmayı taahhüt ettiğini de söyledi.

Spencer, şirketin ünlü Activision serisini 10 yıllığına PlayStation konsollarına getirmek için benzer bir teklifi Sony Group’a sunduğunu, ancak Japon şirketi tarafından reddedildiğini söyledi.

Microsoft yöneticileri, anlaşmayı desteklemek için ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan ve diğer komisyon üyeleriyle bir araya gelecek.

Spencer, “Amacımız, daha fazla ekranda daha çok bağlantı kurabilmek. Nintendo ve açıkçası Sony ile nasıl kazan-kazan ilişkisi kuracağımıza dair oldukça iyi bir fikrimiz var” dedi.

Duyurunun ardından Tokyo’daki Nintendo hisseleri gün içindeki kayıplarını sildi ve yüzde 1,5’e kadar yükseldi.

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