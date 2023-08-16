Microsoft’un yeni ‘varsayılan’ yazı fontu önümüzdeki ay geliyor

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre, Aptos fontu önümüzdeki ay ‘Microsoft 365’ abonelerinin kullanımına sunulacak.

Aptos Word, Outlook, PowerPoint ve Excel’de Calibri’nin yerini alarak varsayılan font olacak. Aptos varsayılan olarak Calibri’nin yerini alacak ama Calibri, kullanıcıların tercihine bağlı olarak kullanılabilecek.

Aptos hakkında

Microsoft son birkaç yıldır, önceleri Bierstadt olarak adlandırılan Aptos yazı tipi üzerine çalışıyor.

Aptos, dünyanın önde gelen bir tasarımcılarından Steve Matteson tarafından yaratıldı.

Matteson daha önce de Microsoft tarafından lisanslanan Segoe’yu tasarlamıştı. Microsoft, ‘Segoe UI’ yazı tipi alt ailesini ilk olarak Windows Vista’da kullanmaya başladı. Yazı tipi bugün hala Windows 11’de de kullanılıyor.

Aptos’un kontur sonları çok net bir şekilde kesilmiş ama bunun gibi bir yazı tipinde tipik olarak bulunan katı ızgara tabanlı tipografiden kaçınıldı. Bu, Arial yazı tipinin zıttını anımsatıyor.

Calibri, Office 2007’nin piyasaya sürülmesinden bu yana varsayılan yazı tipi. Calibri’den önce varsayılan yazı tipi Times New Roman’dı.