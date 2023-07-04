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Minikler cimnastik şov yaptılar

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KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda okul öncesi eğitim kurumları ile işbirliğinde başlattığı Yetenek Avcısı projesi devam ediyor.
Minikler cimnastik şov yaptılar

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda okul öncesi eğitim kurumları ile işbirliğinde başlattığı Yetenek Avcısı projesi devam ediyor.

Yetenek Avcısı projesi kapsamında Sevgi Yuvası Kreş ve Anaokulu öğrencileri, antrenörleri Bilgin Diker eşliğinde cimnastik gösterilerini sundular. Yılsonu etkinlikleri çerçevesinde muhteşem bir cimnastik şov gerçekleştiren Sevgi Yuvası Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin gösterileri coşkuyla alkışlandı.

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