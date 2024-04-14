Güreşte 2023 yılı ödülleri veriliyor

KKTC Güreş Federasyonu’nun 2023 Yılı Ödül Töreni, 16 Nisan 2024 Salı günü yapılıyor.
Gönyeli’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Salonu’nda yer alacak tören saat 18.30’da başlayacak.
2023 yılında serbest ve grekoromen stil büyük, genç, yıldız ligleri ile plaj güreşlerinde ilk üç dereceye giren kulüpler ödüllerini alacak. Ayrıca kategorilerinde en fazla galibiyet elde eden güreşçiler de ödüllendirilecek.
KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, başarı gösteren kulüpleri ve güreşçileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.
2023 YILI SERBEST BÜYÜKLER LİG
LİG 1. Si…………………………… 430 PUAN ………Doğu Akdeniz Üniversitesi
LİG 2. Si…………………………… 265 PUAN ……….Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü
LİG 3. Sü …………………………….45 PUAN ………..Ottoman Spor Kulübü
2023 YILI GROKOREMEN BÜYÜKLER LİGİ
LİG 1.Si ………………………420 PUAN ………………Yakın Doğu Üniversitesi
LİG 2. Si………………………307 PUAN ……………… Doğu Akdeniz Üniversitesi
LİG 3.Sü……………………..186 PUAN ……………….Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü
2023 YILI GENÇLER LİGİ
LİG 1.Si ……………………... 937 PUAN ……………… Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü
LİG 2.Si ……………………….275 PUAN ……. ………..Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü
LİG 3.Sü……………………. 190 PUAN …………………Lapta Türk Birliği Spor Kulübü
2023 YILI YILDIZ A LİGİ
LİG 1.Si …………………….1092 PUAN ………………..Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü
LİG 2.Si ……………………. 1011 PUAN ………………...Lefkoşa Güreş İhtisas Spor Kulübü
LİG 3. Sü…………………… 908 PUAN ………………… Lapta Türk Birliği Spor Kulübü
2023 YILI YILDIZ B LİGİ
LİG 1.Si …………………….. 1325 PUAN ………………Lapta Türk Birliği Spor Kulübü
LİG 2.Si …………………….. 1307 PUAN …………… Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü
LİG 3.Sü……………………… 417 PUAN ……………..Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü
2023 YILI BÜYÜKLER LİG GALİBİYET KRALI
ORHAN ÖNEN
2023 YILI GENÇLER LİGİ GALİBİYET KRALI
ALİ BURHAN
2023 YILI YILDIA A LİGİ GALİBİYET KRALI
YUSUF ÖNDER
2023 YILI YILDIZ B LİGİ GALİBİYET KRALI
ÖMER FARUK AKTEPE
2023 YILDIZLAR A PLAJ GÜREŞİ LİGİ
LİG 1.Si ………………310 PUAN ………………………Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü
LİG 2.Si………………..235 PUAN ……………………..Lapta Türk Birliği Spor Kulübü
LİG 3.Sü………………..21 PUAN …………………….Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü
2023 YILDIZ B PLAJ GÜREŞİ LİGİ
LİG 1.Si ……………….290 PUAN …………………..Lapta Türk Birliği Spor Kulübü
LİG 2.Si………………...60 PUAN ……………………Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü
LİG 3.SÜ ………………59 PUAN ……………………Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü
2023 YILI BÜYÜKLER PLAJ GÜREŞİ LİGİ
LİG 1.Si ……………..230 PUAN ……………Doğu Akdeniz Üniversidesi
LİG 2.Sİ………………190 PUAN ……………Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü
LİG 3.Sü………………141 PUAN …………..ÖZEV
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