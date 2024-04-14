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Güreşte 2023 yılı ödülleri veriliyor

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KKTC Güreş Federasyonu’nun 2023 Yılı Ödül Töreni, 16 Nisan 2024 Salı günü yapılıyor.
Güreşte 2023 yılı ödülleri veriliyor

KKTC Güreş Federasyonu’nun 2023 Yılı Ödül Töreni, 16 Nisan 2024 Salı günü yapılıyor.

Gönyeli’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Salonu’nda yer alacak tören saat 18.30’da başlayacak.

2023 yılında serbest ve grekoromen stil büyük, genç, yıldız ligleri ile plaj güreşlerinde ilk üç dereceye giren kulüpler ödüllerini alacak. Ayrıca kategorilerinde en fazla galibiyet elde eden güreşçiler de ödüllendirilecek.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, başarı gösteren kulüpleri ve güreşçileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

                                      2023 YILI BAŞARI TABLOSU

 2023 YILI SERBEST BÜYÜKLER LİG

LİG 1. Si……………………………  430 PUAN ………Doğu Akdeniz Üniversitesi

LİG 2. Si……………………………  265 PUAN ……….Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

LİG 3. Sü …………………………….45 PUAN ………..Ottoman Spor Kulübü

2023 YILI GROKOREMEN BÜYÜKLER LİGİ

LİG 1.Si ………………………420 PUAN ………………Yakın Doğu Üniversitesi

LİG 2. Si………………………307 PUAN ……………… Doğu Akdeniz Üniversitesi

LİG 3.Sü……………………..186 PUAN ……………….Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

2023 YILI GENÇLER LİGİ

LİG 1.Si ……………………... 937 PUAN ……………… Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

LİG 2.Si ……………………….275 PUAN ……. ………..Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü

LİG 3.Sü…………………….  190 PUAN …………………Lapta Türk Birliği Spor Kulübü

2023 YILI YILDIZ A LİGİ

LİG 1.Si  …………………….1092 PUAN ………………..Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

LİG 2.Si ……………………. 1011 PUAN ………………...Lefkoşa Güreş İhtisas Spor Kulübü

LİG 3. Sü……………………  908 PUAN ………………… Lapta Türk Birliği Spor Kulübü

2023 YILI YILDIZ B LİGİ

LİG 1.Si …………………….. 1325 PUAN ………………Lapta Türk Birliği Spor Kulübü

LİG 2.Si …………………….. 1307 PUAN …………… Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü

LİG 3.Sü……………………… 417  PUAN ……………..Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

2023 YILI  BÜYÜKLER LİG GALİBİYET KRALI

ORHAN ÖNEN

2023 YILI GENÇLER LİGİ GALİBİYET KRALI

ALİ BURHAN

2023 YILI YILDIA A LİGİ GALİBİYET KRALI

YUSUF ÖNDER

2023 YILI YILDIZ B LİGİ GALİBİYET KRALI

ÖMER FARUK AKTEPE

2023 YILDIZLAR A PLAJ GÜREŞİ LİGİ

LİG 1.Si ………………310 PUAN ………………………Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

LİG 2.Si………………..235 PUAN ……………………..Lapta Türk Birliği Spor Kulübü

LİG 3.Sü………………..21  PUAN …………………….Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü

2023 YILDIZ B PLAJ GÜREŞİ LİGİ

LİG 1.Si ……………….290 PUAN …………………..Lapta Türk Birliği Spor Kulübü

LİG 2.Si………………...60 PUAN ……………………Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü

LİG 3.SÜ ………………59 PUAN ……………………Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

2023 YILI BÜYÜKLER PLAJ GÜREŞİ LİGİ

LİG 1.Si ……………..230 PUAN ……………Doğu Akdeniz Üniversidesi

LİG 2.Sİ………………190 PUAN ……………Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

LİG 3.Sü………………141 PUAN …………..ÖZEV

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