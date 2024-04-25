BI CARE INSURANCE Tenis Liginde Final Heyecanı

KKTF tarafından düzenlenen BI CARE INSURANCE 2024 Tenis Liginde oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final karşılaşmaları ardından Finalin adı belirlendi.

Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yarı Final maçlarında, Ligin A grubunu birinci tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü ile B grubunu ikinci sırada tamamlayan Lefkoşa Şehir Kulübü arasında oynanan çekişmeli karşılaşmayı 4-3 lük skor ile Gönyeli Tenis Kulübü kazanarak finale adını yazdıran takım oldu.

Ligin B grubunu ilk sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ve A grubunda ikinci olan Girne Amerikan Üniversitesi takımlarının karşılaştığı yarı final mücadelesini Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6-1 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ’NDE YARI FİNAL MAÇLARI;

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 – 1 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

Bİ CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ 3.lük ve Final karşılaşmaları 27 Nisan 2024 de Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında saat 11:00 de başlayacak zevkli ve çekişmeli maçların sonunda Lig Şampiyonu belirlenecek.

BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ FİNAL

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ 3.LÜK MAÇI

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

Karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreni ile BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ tamamlanacak.