BI CARE INSURANCE Tenis Liginde Final Heyecanı

Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yarı Final maçlarında, Ligin A grubunu birinci tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü ile B grubunu ikinci sırada tamamlayan Lefkoşa Şehir Kulübü arasında oynanan çekişmeli karşılaşmayı 4-3 lük skor ile Gönyeli Tenis Kulübü kazanarak finale adını yazdıran takım oldu.
Ligin B grubunu ilk sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ve A grubunda ikinci olan Girne Amerikan Üniversitesi takımlarının karşılaştığı yarı final mücadelesini Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6-1 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.
BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ’NDE YARI FİNAL MAÇLARI;
GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 – 1 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Bİ CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ 3.lük ve Final karşılaşmaları 27 Nisan 2024 de Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında saat 11:00 de başlayacak zevkli ve çekişmeli maçların sonunda Lig Şampiyonu belirlenecek.
BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ FİNAL
GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ 3.LÜK MAÇI
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreni ile BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ tamamlanacak.
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