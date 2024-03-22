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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor

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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor
Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor

Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;   

 

TEK KADINLAR - Çeyrek Final

Betül Gökay - Nağme Ekenoğlu                             0/6 1/6

Sevşen Dandana - Laika Karşılı                             1/6 2/6

Nina Ratib - Yasemin Çıral                                     7/5 5/7 10/5

 

TEK ERKEKLER - Consolation

Buğra Barın - Reşat Yüksel                                    6/4 7/5

Umut Demir - Erdem Akbaşoğlu                           2/6 6/4 3/6

 

ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final

German Pryhunov / Maxım Ban - Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu     0/6 0/6

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