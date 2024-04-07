Dörter Mağusa Maratonu’nda Şampiyon Melekler için tek yürek olduk

Gazimağusa Belediyesi, KKTC Atletizm Federasyonu, Dörter İnşaat ana sponsorluğunda ve iş birliğinde düzenlenen 2’inci Dörter Mağusa Maratonu 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bugün saat 16.00’da Spor Festivali ile başlayan etkinlik, Pazar saat 06:00-14:00 arasında Maraton ve koşu etkinlikleri ile devam etti.

Mağusa spor festivali kapsamında Jimnastik, su sporları, Crossfit, yol bisikleti, şov bisikleti, dağ bisikleti gibi spor branşlarının tanıtımı ve şovları yer aldı.

Ayrıca, yeme içme stantları, Kıbrıs’ a özgü el işleri ve yiyeceklerin tanıtımı, spor malzemelerinin tanıtımlarının yer aldığı 6 Nisan’da ki etkinlik kapsamında, Retro Çalgıcıları, Erce Güner, Dj Montana, Diamond ve Cumali Cenk sahne aldı.

7 Nisan tarihinde ise Dörter Mağusa Maratonu saat 06:45 itibari ile 42 kilometrelik Cortado Marathon Race maraton koşusu ile başladı. Mağusa Maratonu, 10 kilometrelik Tricon City Race ve 6 kilometrelik Roots Synergy Race ile devam ederken, etkinlik Othello Folklor Ekibi’nin halk dansları gösterisi ve 1 kilometrelik Kids Fun Run ile devam etti.

Binlerce kişinin destek verdiği ve gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak olan Adalet İçin Koşuyoruz temalı halk koşusunun da yer aldığı Dörter Mağusa Maratonu’na destek veren siyasiler, bürokratlar ve belediye başkanları da etkinliğe katılım gösterdi. Organizasyonda Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin konuşmalarının ardından 3 kilometrelik koşunun startı verildi.

Sanatçı Haluk Levent’in de destek verip sahne aldığı Dörter Mağusa Maratonu’nda binlerce destekçi 3 kilometrelik halk koşusunda adalet için koşarak birlik mesajı verdi.

Maraton koşularında dereceye giren koşucular için düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

KARAKAYA: İSİAS ORTAK DAVAMIZDIR, TEK YÜREK ADALET ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Dörter Mağusa Maratonu’nda konuşma yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya konuşmasına Şampiyon Melekler’in isimlerini söyleyip pes etmeyen, yılmayan Şampiyon Melekler’in burada bizimle olduğunu kaydetti.

“Adalet yürüyüşünde hep birlikteyiz”diyen Karakaya, suçluların hakkettiği cezayı alana kadar binlerce yüreğin hep birlikte yürüyüp koşmaya ve tek yürek olmaya devam edeceğini vurguladı. Nisan ayında görüşülecek davaya işaret ederek “hep birlikte adalete bir kez daha ışık tutuyoruz” diyen Karakaya, maraton organizasyonuna destek olan herkese yürekten teşekkür ettiğini ifade etti.

ULUÇAY: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Organizasyonda konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, düzenlenen maraton organizasyonuna ile şehre bir renk katıldığını ifade etti. Şampiyon Melekler için Nisan ayında devam edecek olan adalet arayışına destek olmak için bir araya gelindiğini belirten Başkan Uluçay, Gazimağusa ve Gazimağusalının birlik ve beraberlik içinde olmayı bildiğini, bu olayda da birlik ve beraberliğin sürdürüleceğini kaydetti. Başkan Uluçay katılım gösterip destek veren herkese teşekkür etti.

TÖRE: BİZE DÜŞEN GÖREV ADALET İSTEMİMİZİ DİLE GETİRMEKTİR

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre etkinlikteki konuşmasında, herkesin Şampiyon Melekler’in ailelerine destek olmak için burada olduğunu ifade ederek “bize düşen görev adalet istemimizi dile getirmektir” dedi. “Hepimiz biriz, onlar bizim meleklerimizdir” diyen Töre, özelde Şampiyon Melekler’in ailelerine daha sonra Gazimağusa halkına ve tüm ülkeye sabırlar diledi.