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Merit tavla turnuvalarına 30 ülkeden bin kişi geldi

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Merit Otelleri ve Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğiyle 2024 yılı başında düzenlenen Merit Open ve Merit Özel Tavla Turnuvaları büyük bir başarıya imza attı.
Merit tavla turnuvalarına 30 ülkeden bin kişi geldi

30'dan fazla ülkeden bine yakın turistin ülkemizi ziyaretine imkan sağlayan turnuva, hem Kıbrıs'a önemli bir turistik katkı sağladı hem de tavla severlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Merit Otelleri ve Dünya Tavla Federasyonu arasındaki iş birliği ile 10 yılı aşkın sürede10 kez Merit Park Otel’de gerçekleşen turnuva, aynı zamanda bir olimpiyat olma özelliğini de taşıyor. Dünya Tavla Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arda Fındıkoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın bu anlamda olimpiyatlara ev sahipliği yaptığını vurguladı.

WBF tarafından organize edilen tüm uluslararası tavla turnuvalarına ana sponsor olarak destek veren Merit Otelleri, geçen sene European Poker Tour (EPT) ile iş birliği sağlayarak Merit Poker markası ile turnuvaları daha iddialı bir boyuta getiriyor.

Merit Poker Başkanı Songül Bekem, “20 yılı aşkın süredir turnuva deneyimimizi turizmin en sakin olduğu dönemlerde ülke tanıtımına faydalı hale getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Merit Otellerinin katkıları ile Japonya’dan Meksika’ya dünya geneli tavla severler, her yıl Kuzey Kıbrıs’ta bir araya geliyor.

 

Merit Open Tavla Turnuvası

2023’ün turizm açısından sakin geçen döneminde gerçekleşen tavla olimpiyatları sayılabilecek Merit Open Tavla Şampiyonası sonrası, Merit Otelleri 2024 yılı Şubat ayında Merit Royal Diamond Otel’de Merit Poker iş birliği ile yeni bir tavla turnuvası daha düzenledi. Gerçekleşen tavla turnuvasında 300'den fazla tavla ustası bir araya geldi. Çekişmeli mücadeleler yaşandı.

Daha Önce Merit Park Otel'de gerçekleşen turnuva, WBF tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun şekilde bu kez Merit Royal Diamond Otel’de tamamlandı.

Turnuvalara katılan tüm tavla severler, Merit Otellerinin sunduğu konforlu atmosferin ve eşsiz Kuzey Kıbrıs misafirperverliğinin keyfini çıkardı.

 

Turnuvaların Önemi

Merit Open ve Merit Özel Tavla Turnuvaları, Kıbrıs'ın önemli bir turistik destinasyon olarak gelişmesine katkıda bulundu. Turnuvalar sayesinde 30'dan fazla ülkeden bine yakın turist, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etti ve Kuzey Kıbrıs ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

Turnuvalar, tavla sporunun gelişmesi açısından da önemli bir yere sahiptir. Dünyanın en iyi tavla ustalarını bir araya getiren turnuvalar, tavla sporunun tanıtımına ve popülerleşmesine katkıda bulundu.

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