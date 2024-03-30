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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda yarın Duatlon Yarışı gerçekleştirilecek

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Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından yarın 06:30-13:00 saatleri arasında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı gerçekleştirilecek.
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda yarın Duatlon Yarışı gerçekleştirilecek

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından yarın 06:30-13:00 saatleri arasında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarih ve saatler arasında duatlon yarışının düzenleneceği Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Küçük Sanayi Çemberi-Haspolat Taşkent Çemberi ile Halk Bankası Çemberi arasında kalan yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak olup, yarış süresince ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Polisten yapılan açıklamada, “Duatlon Yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

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