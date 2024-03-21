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Basketbol Ertan Azer Kupası'nda Gençler Birliği-BÜY Finali

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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ertan Azer Turnuvası’nda finalin adı Caesar Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu oldu.
Basketbol Ertan Azer Kupası'nda Gençler Birliği-BÜY Finali

Büyük Erkekler kategorisinde düzenlenen organizasyonun Atatürk Spor Salonu’nda Çarşamba günü yapılan yarı finallerinde Gençler Birliği rakibi Koopspor’u 85-54 yenerek finale yükselirken, bu yıl kurulan Baf Ülkü Yurdu önemli bir başarıya imza atarak rakibi Soyer Aksu’yu 90-83 yendi ve finale yükseldi.

 

Gençler Birliği, Koop’u yenerek finalde: 85-54

Ertan Azer Turnuvası’nda Ceasar Larnaka Gençler Birliği ezeli rakibi Koopspor’u 85-54 yenerek finale yükseldi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Ceasar Larnaka Gençler Birliği, Koopspor karşısında ikinci devredeki üstün oyunu ile yenerken, Koopspor 18 dakika rakibi ile başa baş oynadı.

Maçta Ceasar Larnaka Gençler Birliği oyuncusu Chi 39 sayı, 12 ribaund, 2 asist, 6 top çalma ve 46 verimlilik ile maçın yaldızı oldu.

 

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: İsmet Ünlüsoyer, Kaan Yatman, Fuat Can Aktaş

Koopspor: Arda, KERCEM (11), Bora (3), Halil (14), Hasan (4), Marcel (2), Alpay, Emir Can (12), Hakan

Ceasar L. G. Birliği: Gökhun (7), Chi (39), Hasan Kasap (6), Ulaş (4), Attila (7), Hasan Debeş, Mert (1), Aykut (4), Can, Price (17)

1.periyot: 18-16

İlk yarı: 33-42

3.periyot: 47-64

 

Ülkü Yurdu’ndan tarihi başarı: 90-83

Bu yıl kurulan Baf Ülkü Yurdu yarı finalde Soyer Aksu’yu 90-83 yenerek finale yükseldi.

Güzelyurt ekibi baştan sona üstün oynadığı maçta devreyi 48-36, maçı da 90-83 kazarak finalde Ceasar Larnaka Gençler Birliği’nin rakibi oldu.

 

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Bele, Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz

Soyer Aksu: Atila (2), Klavash (8), Gedeon (11), Bilal (7), Altay, İlhan (25), Hugor (3), Deniz (18), Mehmet (2), Alaman (2)

Baf Ülkü Yurdu: Mustafa, Tahir, Uchenna (22), Osman, Tunç, Ebraimi (12), Emir (10), Umut (28), Enişte, Sabri (12), Gıdsbatleave (6)

1.periyot: 10-24

İlk yarı: 36-48

3.periyot: 55-67

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