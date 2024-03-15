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Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde eğlendi

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Merit Spor Oyunları kapsamında bu yıl birincisi yapılan minikler “1. Merit İlkokullar Arası Satranç Festivali” coşku içinde gerçekleştirildi.
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde eğlendi

Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu’nun katılımıyla gerçekleştirilen satranç festivalinde öğrenciler 5 tur yarıştılar.

Satranç kollarında öğretmenleri tarafından yetiştirilen öğrenciler, kendi okullarında ön elemeden geçtikten sonra festival için Merit Royal Diamond Otel’de gün boyu süren etkinlikte bir araya geldiler.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen festivalde, beş turun sonunda Lapta İlkokulu’ndan Reyhan Aslan birinciliği kazanırken Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Aria Azizi de ikinci geldi. Alsancak İlkokulu’ndan Mert Bayan’ın üçüncü olduğu festivalde Karşıyaka İlkokulu’ndan Mehmet Beşok dördüncü oldu.

Festivale katılan tüm öğrencilere katılımları ve gösterdikleri başarıdan dolayı madalyaları okul müdür ve öğretmenleri tarafından takdim edilirken birinci gelen Reyhan Aslan ödülünü Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses’ten aldı. İkinci gelen Aria Azizi ödülünü Merit Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Yayla’dan alırken yarışma üçüncüsü Mert Bayan ve dördüncüsü Mehmet Beşok da ödüllerini Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz’dan aldı.

Merit Spor Oyunları kapsamında Cumhuriyet koşusu ve futbol turnuvasının ardından satranç festivali tamamlanırken öğretim dönemi sonuna doğru da Girne bölgesi ilkokulları, basketbol festivalinde bir araya gelecek.

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