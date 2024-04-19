  • BIST 9456.53
  • Altın 2496.393
  • Dolar 32.5976
  • Euro 34.8183
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail’den İran’a misilleme

Formula 1'de heyecanın adresi Çin

» »
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışına Çin ev sahipliği yapacak.
Formula 1'de heyecanın adresi Çin

Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde yapılacak yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta yarın TSİ 06.00'da sprint yarışı ve TSİ 10.00'da sıralama turları başlayacak. Yarış ise 21 Nisan Pazar günü TSİ 10.00'da koşulacak.

Bu sezon Bahreyn, Suudi Arabistan ve Japonya'daki yarışlarda Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaştı. Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 77 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 64

3. Charles Leclerc (Monako): 59

4. Carlos Sainz (İspanya): 55

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

Takımlar

1. Red Bull: 141

2. Ferrari: 120

3. McLaren: 69

4. Mercedes: 34

5. Aston Martin: 33

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Voleybol U14 Kız, U15 Erkek, U18 Kız ve U19 Erkeklerde gözler finallerde27 Mart 2024 Çarşamba 08:15
  • Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor22 Mart 2024 Cuma 18:44
  • Basketbol Ertan Azer Kupası'nda Gençler Birliği-BÜY Finali21 Mart 2024 Perşembe 09:42
  • Bilardo Büyükler ve Gençler Karşılaşmaları Yapıldı20 Mart 2024 Çarşamba 10:18
  • KTÖS V. Satranç Şöleni gerçekleştirildi19 Mart 2024 Salı 12:57
  • Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde eğlendi15 Mart 2024 Cuma 09:28
  • Merit tavla turnuvalarına 30 ülkeden bin kişi geldi08 Mart 2024 Cuma 09:41
  • Nicosia Motors Cup Da Mücadele Devam Ediyor07 Mart 2024 Perşembe 17:26
  • Gençlik Dairesi Müdürlüğü, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla yüzme kursu düzenliyor07 Mart 2024 Perşembe 16:19
  • Nicosia Motors Cup devam ediyor05 Mart 2024 Salı 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti