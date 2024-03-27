Voleybol U14 Kız, U15 Erkek, U18 Kız ve U19 Erkeklerde gözler finallerde

Ahmet OGAN
Voleybol U14 Kız, U15 Erkek, U18 Kız ve U19 Erkekler kategorilerinde klasman tamamlandı. Tüm kategorilerde yarı final oynayacak takımlar da belli oldu. Yaş kategorilerinde son durum şöyle;
U14 Kızlar Ligi’nde yarı finalistler belirlendi
Voleybol U14 Kızlar Ligi’nde A ve B grubunda oynanan maçlarla klasman tamamlandı. A grubunda 6. haftada 2 maç oynandı. Erenköy Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Karpaz Gate Marina rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 4 setlik mücadelenin ardından 3-1 mağlup ederek klasmanın birinci sırada tamamladı. Mağusa Arena Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ise Küçük Kaymaklı deplasmanda Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-0 mağlup ederek klasmanı ikinci sırada tamamladı.
B Grubu 6. Hafta
Voleybol U14 Kızlar Ligi B grubunda 6. haftada tek maç oynandı. Mağusa Arena Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Maraş Gençlik Spor Kulübü, Maraş Voleybol Okulu Spor Derneği’ni set vermeden 3-0 mağlup ederek klasmanı lider tamamladı. Vakıflar ise Klasmanı ikinci sırada tamamladı.
Yarı final programı şöyle.
Karpaz Gate Marina – Vakıflar
Maraş Gençlik Spor Kulübü – Küçük Kaymaklı
U15 Erkekler Ligi’nde finalin adı kondu
Voleybol U15 Erkekler Ligi’nde klasman tamamlandı. Ligde 6. haftada 2 maç oynandı. Mağusa Arena Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Maraş Gençlik Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek klasmanı birinci sırada tamamladı. Günün diğer karşılaşmasında ise Erenköy Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Karpaz Gate Marina rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 4 setlik mücadelenin sonunda 3-1 mağlup ederek klasmanı ikinci sırada tamamladı. Finalde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor – Karpaz Gate Marina kozlarını paylaşacak.
Voleybol U18 Kızlar Ligi’nde yarı final heyecanı
Voleybol U18 Kızlar Ligi’nde klasman tamamlandı. A grubunda 6. haftada 2 maç oynandı. Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi, rakibi Karpaz Gate Marina’yı 3-0 mağlup ederek klasmanı ilk sırada tamamladı. Karpaz Gate Marina klasmanı ikinci sırada tamamladı. Mağusa Arena Spor Salonunda Maraş Gençlik Spor Kulübü rakibi Vakıflar’ı 4 setlik mücadelenin sonunda 3-1 mağlup etti.
Voleybol U18 Kızlar lig klasmanında B grubunda 6. haftada Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor deplasmanda Esentepe’yi 4 setlik mücadelenin sonunda 3-1 mağlup ederek klasmanı birinci sırada tamamladı. Esentepe ise klasmanın ikinci sırada tamamladı. Küçük Kaymaklı haftayı bay geçti.
Yarı Final eşleşmeleri şöyle oldu
DAÜ – Esentepe
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor – Karpaz Gate Marina
Voleybol U19 Erkekler Ligi’nde zorlu final
Voleybol U19 Erkekler Ligi’ne tek maçla devam edildi. Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi rakibi Karpaz Gate Marina’yı 3-0 mağlup ederek klasmanı birinci sırada tamamladı. Karpaz Gate Marina klasmanı ikinci sırada tamamladı. Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor haftayı bay geçti.
Final DAÜ ile Karpaz Gate Marina arasında oynanacak.
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