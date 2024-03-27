  • BIST 8807.38
  • Altın 2255.833
  • Dolar 32.2209
  • Euro 35.0861
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Voleybol U14 Kız, U15 Erkek, U18 Kız ve U19 Erkeklerde gözler finallerde

» »
Voleybol U14 Kız, U15 Erkek, U18 Kız ve U19 Erkekler kategorilerinde klasman tamamlandı
Voleybol U14 Kız, U15 Erkek, U18 Kız ve U19 Erkeklerde gözler finallerde

Ahmet OGAN

 

Voleybol U14 Kız, U15 Erkek, U18 Kız ve U19 Erkekler kategorilerinde klasman tamamlandı. Tüm kategorilerde yarı final oynayacak takımlar da belli oldu. Yaş kategorilerinde son durum şöyle;

 

U14 Kızlar Ligi’nde yarı finalistler belirlendi

Voleybol U14 Kızlar Ligi’nde A ve B grubunda oynanan maçlarla klasman tamamlandı. A grubunda 6. haftada 2 maç oynandı. Erenköy Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Karpaz Gate Marina rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 4 setlik mücadelenin ardından 3-1 mağlup ederek klasmanın birinci sırada tamamladı. Mağusa Arena Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ise Küçük Kaymaklı deplasmanda Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-0 mağlup ederek klasmanı ikinci sırada tamamladı.

 

B Grubu 6. Hafta

Voleybol U14 Kızlar Ligi B grubunda 6. haftada tek maç oynandı. Mağusa Arena Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Maraş Gençlik Spor Kulübü, Maraş Voleybol Okulu Spor Derneği’ni set vermeden 3-0 mağlup ederek klasmanı lider tamamladı. Vakıflar ise Klasmanı ikinci sırada tamamladı.
Yarı final programı şöyle.

Karpaz Gate Marina – Vakıflar
Maraş Gençlik Spor Kulübü – Küçük Kaymaklı

 

U15 Erkekler Ligi’nde finalin adı kondu

Voleybol U15 Erkekler Ligi’nde klasman tamamlandı. Ligde 6. haftada 2 maç oynandı. Mağusa Arena Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Maraş Gençlik Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek klasmanı birinci sırada tamamladı. Günün diğer karşılaşmasında ise Erenköy Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Karpaz Gate Marina rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 4 setlik mücadelenin sonunda 3-1 mağlup ederek klasmanı ikinci sırada tamamladı. Finalde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor – Karpaz Gate Marina kozlarını paylaşacak.

 

Voleybol U18 Kızlar Ligi’nde yarı final heyecanı

Voleybol U18 Kızlar Ligi’nde klasman tamamlandı. A grubunda 6. haftada 2 maç oynandı. Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi, rakibi Karpaz Gate Marina’yı 3-0 mağlup ederek klasmanı ilk sırada tamamladı. Karpaz Gate Marina klasmanı ikinci sırada tamamladı. Mağusa Arena Spor Salonunda Maraş Gençlik Spor Kulübü rakibi Vakıflar’ı 4 setlik mücadelenin sonunda 3-1 mağlup etti.

Voleybol U18 Kızlar lig klasmanında B grubunda 6. haftada Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor deplasmanda Esentepe’yi 4 setlik mücadelenin sonunda 3-1 mağlup ederek klasmanı birinci sırada tamamladı. Esentepe ise klasmanın ikinci sırada tamamladı. Küçük Kaymaklı haftayı bay geçti.

Yarı Final eşleşmeleri şöyle oldu

DAÜ – Esentepe
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor – Karpaz Gate Marina

 

Voleybol U19 Erkekler Ligi’nde zorlu final

Voleybol U19 Erkekler Ligi’ne tek maçla devam edildi. Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi rakibi Karpaz Gate Marina’yı 3-0 mağlup ederek klasmanı birinci sırada tamamladı. Karpaz Gate Marina klasmanı ikinci sırada tamamladı. Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor haftayı bay geçti.

Final DAÜ ile Karpaz Gate Marina arasında oynanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merit tavla turnuvalarına 30 ülkeden bin kişi geldi08 Mart 2024 Cuma 09:41
  • Nicosia Motors Cup Da Mücadele Devam Ediyor07 Mart 2024 Perşembe 17:26
  • Gençlik Dairesi Müdürlüğü, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla yüzme kursu düzenliyor07 Mart 2024 Perşembe 16:19
  • Nicosia Motors Cup devam ediyor05 Mart 2024 Salı 17:33
  • Evren Çavdır Satranç Turnuvası ile anıldı04 Mart 2024 Pazartesi 18:40
  • NICOSIA MOTORS CUP başladı03 Mart 2024 Pazar 09:16
  • Galatasaray kupaya veda etti01 Mart 2024 Cuma 07:55
  • Nicosia Motors Cup Başlıyor29 Şubat 2024 Perşembe 20:45
  • Formula 1'in en uzun sezonu başlıyor29 Şubat 2024 Perşembe 13:22
  • Tatar, Basketbol Federasyonunu kabul etti29 Şubat 2024 Perşembe 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti