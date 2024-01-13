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"Miracle Spor TV, Futbol Arenasına Muhteşem Bir Giriş Yapıyor: Barış Kupası'nda 8 Kamera ile Canlı Yayın Heyecanı!"

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Futbolseverler, hazır olun! Miracle Spor TV, futbol yayıncılığında devrim yapmaya geliyor. KKTC AKSA Süper Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında canlı maç yayınlarına start verecek olan kanal, 13 Ocak Cumartesi günü Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek Bar
"Miracle Spor TV, Futbol Arenasına Muhteşem Bir Giriş Yapıyor: Barış Kupası'nda 8 Kamera ile Canlı Yayın Heyecanı!"

Futbolseverler, hazır olun! Miracle Spor TV, futbol yayıncılığında devrim yapmaya geliyor. KKTC AKSA Süper Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında canlı maç yayınlarına start verecek olan kanal, 13 Ocak Cumartesi günü Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek Barış Kupası karşılaşması ile sahalara muhteşem bir giriş yapacak.

Efsanevi maç öncesi yapılan açıklamada, Miracle Spor TV'nin futbol yayıncılığında yeni bir dönemin başlangıcını müjdelediği belirtildi. Kıbrıs TV – Miracle Spor TV ortak yayını, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U16 Karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U16 Karması arasında oynanacak olan Barış Kupası'nı futbolseverlere 8 adet HD kamera ile sunacak.

Miracle Spor TV bünyesindeki Full HD OBVAN canlı yayın aracı ise tam anlamıyla bir teknoloji harikası. 16 HD kamera ile desteklenen araç, 6 farklı açıdan tekrar gösterim (replay), slow motion teknolojilerine sahip. Karşılaşma sırasında maç istatistikleri, oyuncu değişiklikleri, ve futbolcuların gördüğü kartlar gibi veriler ise KJ formatında ekrana aktarılacak.

Futbol heyecanının doruklarına çıkmak için geri sayım başladı. Miracle Spor TV'nin Barış Kupası'ndaki 8 kamera ile canlı yayın, izleyicilere adeta bir futbol şöleni sunmaya hazırlanıyor.

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