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Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ‘B2‘den ‘B3’e düşürdüğünü, not görünümünü ise ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdiğini açıkladı.
Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
Fotoğraf: Reuters

BloombergHT’nin aktardığına göre Moody’s kredi notunun düşürülmesine neden olarak, Türkiye’nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerinin daha da düşme riskini gösterdi. Kuruluş ayrıca, Türkiye’nin cari açığının muhtemelen önceki beklentileri büyük bir farkla aşabileceğini kaydetti.

Moody’s, ülkenin cari işlemler açığının bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 6’sına yakın olacağını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce beklenenden üç kat daha fazla olacağını tahmin ediyor.

Analist Kathrin Muehlbronner ve Alejandro Olivo açıklamasında, ‘yetkililerin para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz tamponlarını yenilemek için giderek alışılmışın dışında önlemlere başvurmak zorunda kaldığını’ belirtti.

Analistler, “Giderek artan karmaşık düzenleyici, mali ve makro ihtiyati tedbirlerin makroekonomik istikrarı geri getirmede etkili olması pek olası değil” dedi.

Kuruluş, 27 Mayıs’taki duyuruda, Türkiye’nin kredi notunun güncellenmediğini açıklamıştı.

 

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