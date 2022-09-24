Motosikletçiler eylem yaptı

Motosiklet camiası, Gönyeli Çemberi ve Cumhuriyet Meclisi önünde 'adil vergi talebi' kapsamında bir eylem gerçekleştirdi.

Motosiklet vergilerinde talep edilen düzenlemeye Maliye Bakanlığı'nın kayıtsız kalması motosiklet camiasının tepkisine neden oldu.

Motosiklet camiası 'adil vergi talebi' ile Cumhuriyet Meclis önü ve Gönyeli Çemberi'nde eylem gerçekleştridi. Meclis önündeki eyleme Maliye Bakanı Alişan Şan da katım gösterdi.

Motosikletçiler, Meclis önünde yaptığı açıklamada, "Motosiklet komitemiz sadece kurum değil, sporcular ve kulüplerimiz de var. Biz kimsenin arkasından iş çevirmedik bakanımızın gelmesi çok iyi oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bize sizden haber gelmediği için buraya geldik” ifadelerini kullanarak, siyasi yönden hiçbir kavgaları olmadığını tek amaçlarının istedikleri gibi motorlarını sürmek olduğunu söylediler.

“Sadece kendimiz için değil, halk içinde özgürce motor sürmemiz olumlu olacaktır, park sorunu da çözülecektir” ifadelerini kullanan motosikletçiler, düşüncelerinin bu yönde olduğunu kaydettiler.

"EYLEM YAPMA SEBEBİMİZ VERGİLERDE İNDİRİM TALEBİMİZE OLUMLU VEYA OLUMSUZ DÖNÜŞ YAPILMAMASI"

Eylem yapma sebeplerinin ise vergilerde indirim taleplerine olumlu veya olumsuz dönüş yapılmaması olduğunu dile getiren motosikletçiler, "Böylesi büyük bir camiaya ise kayıtsız kalmak kimsenin hakkı değildir…" dedi.

Motosikletçiler, kendilerinin adil bir vergilendirme sistemi istediklerini kaydederek, motorların bir tanesini kendilerine aldıklarında, bir motor da devlete almak istemediklerini söylediler.

Eyleme katılan Maliye Bakanı Alişan Şan ise konuşmasının başlangıcında tüm motorculara, basın mensuplarına ve bu eylemlerde emeği geçen polislere teşekkürlerini iletti. Şan, çok uzun süredir motor kullanmadığını ve özgür Kuzey Kıbrıs topraklarında motor sürdüğü zaman kendini daha da özgür hissettiğinden bahsetti.

“TOPLANTI SONRASI KENDİLERİNE HABER GÖNDERMEŞTİM, ANCAK ULAŞMAMIŞ”

Motor demenin adrenalin ve heyecan demek olduğuna vurgu yapan Şan, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile daha önce yaptıkları toplantıdan bahsetti. Şan, kendilerine toplantı sonrası haber gönderdiğini ancak haberin yerine ulaşmamış olabileceğinden bahsetti.

Şan, “Motorcu arkadaşlar heyecanı sevdiği için böyle bir şey yaptı, çokta iyi oldu bende katıldım” diye konuşarak, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile daha önce yaptıkları konuşmalara değindi.

Şan, motor kullanımının insanlara zaman kazandırdığını ve zamandan daha değerli bir şeyin olmadığını ifade etti. “Ben maliye bakanıyım, maliye demek halkın refahı demektir” diye konuşan Şan, ülkenin gelirini arttırmanın en büyük hedefleri olduğunu ancak dünyadaki ekonomik koşullarda değerlendirildiğindi zaman halkın gelirini bir yere kadar arttırabildiklerini söyledi.

“ÜSTEL’DEN ALDIĞIMIZ DİREKTİF İLE VERGİLERDEKİ İNDİRİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK”

Şan, “Öyleyse giderleri düşürmemiz gerekiyor” diye konuşarak Başbakan Ünel Üstel’den de aldıkları direktif ile bir çalışma başlattıklarını ve çalışmalarının yakın zamanda sonuç bulacağını kaydetti.

Şan, “Siz kıymetli motorcu arkadaşlarımız ile de bu bilgileri paylaşacağız” ifadelerini kullanarak, motor kullanmanın aile bütçesine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

“ÇALIŞMALAR YAKIN ZAMANDA SONLANACAK”

“Konu ile ilgili hassasiyetimizi gösteriyoruz ve adımımızı atıyoruz, çalışmalar yakın zamanda sonlanacak” diye konuşan Şan, tüm sürücülere güvenli sürüşler diledi.

Alişan Şan, konuşmasını ise motorcular ile bir tur atmak ve eylemi bu şekilde bitirmek istediğini söyleyerek sonlandırdı. Şan ve motosikletçiler eylem sonunda konvoy şeklinde tur attılar.