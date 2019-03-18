MTG Yöneticisi Karakaya: "Maçın programında hiç bir değişiklik yoktur"

Karakaya sosyal medyadan açıklama yaptı..
İşte o açıklama;
Yarın oynanacak olan Mağusa Türk Gücü - Nea Salamina dostluk maçının programında hiç bir değişiklik yoktur.
Biletlerini alan taraftarlarımız en geç saat 11:30'da stadyumda olsun
Karakaya sosyal medyadan açıklama yaptı..
İşte o açıklama;
Yarın oynanacak olan Mağusa Türk Gücü - Nea Salamina dostluk maçının programında hiç bir değişiklik yoktur.
Biletlerini alan taraftarlarımız en geç saat 11:30'da stadyumda olsun
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