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MTG Yöneticisi Karakaya: "Maçın programında hiç bir değişiklik yoktur"

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MTG Yöneticisi Karakaya: Maçın programında hiç bir değişiklik yoktur.
MTG Yöneticisi Karakaya: "Maçın programında hiç bir değişiklik yoktur"

Karakaya sosyal medyadan açıklama yaptı..

İşte o açıklama;

Yarın oynanacak olan Mağusa Türk Gücü - Nea Salamina dostluk maçının programında hiç bir değişiklik yoktur.

Biletlerini alan taraftarlarımız en geç saat 11:30'da stadyumda olsun

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