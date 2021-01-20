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Mülteciyi vuran polise takdir

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İlgili memurun söz konusu olayda göstermiş olduğu cesaret ve başarıdan dolayı Polis Genel Müdürü tarafından bir yazı ile takdir edilmiştir.
Mülteciyi vuran polise takdir

Polis Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, ülkeye kaçak olarak giriş yapmak isteyen tekneyi durdurmak maksadıyla uyarı atışı yapan ve teknede bulunan iki kişinin yaralanmasına sebep olan görevli polis memurunun Polis Genel Müdürü tarafından takdir edilerek ödüllendirildiği yönünde  çıkan haberler  üzerine açıklama yaptı.
Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün yerel bir gazetede “Mülteciyi Vuran Polise Plaket” başlığı altında yayımlanan ve ardından bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada; 9 Temmuz 2020 tarihinde Yayla köyü sahilinden ülkeye kaçak olarak giriş yapmak isteyen, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekneyi durdurmak maksadıyla uyarı atışı yapan ve teknede bulunan iki kişinin yaralanmasına sebep olan görevli polis memurunun Polis Genel Müdürü tarafından takdir edilerek ödüllendirildiği yönünde haberler ve yorumlar yer almaktadır” denildi.

“ATEŞ AÇILIRKEN TEKNEDEKİ GÖÇMENLER HEDEF ALINMADI”
Ülkeye kaçak olarak girmeye çalışan, içerisinde 30 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin Yayla köyü sahilinde kıyıya yaklaştığı sırada kaptanın olay yerinde  polisin dur uyarılarına uymayarak kaçmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, olay yerinde bulunan polis memuru tarafından teknenin durdurulmasını sağlamak maksadıyla önce havaya, teknenin durmaması üzerine de teknenin motor kısmına ateş açıldığı aktarıldı. Açıklamada, açılan ateş sonucu ise teknede bulunan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, “Ateş açılırken teknedeki göçmenlerin hedef alınmadığı belirtilmesine rağmen, bugün bazı gazeteler ile sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Polis Genel Müdürlüğünün imajını yıpratıcı nitelikte yorumlar yapıldığı gözlemlenmiştir” denilerek, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu polis memuru aleyhinde tanzim edilen dosyanın Hukuk Dairesi’nin görüşüne sunulduğu da bildirildi.

“ONAYLANMAMIŞ LİMANDAN ÜLKEMİZE GİRMEYE ÇALIŞANLARIN TESPİT EDİLMESİ AÇISINDAN BAŞARILI BİR İCRAAT YAPILDI”
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Hukuk Dairesi tarafından etüt edilen meselede, gerek Fasıl 154 Ceza Yasasının 254’üncü maddesine aykırı İnsan Kaçakçılığı suçunu işleyen kişilerin yakalanıp Mahkeme huzuruna çıkarılması, gerekse onaylanmamış limandan ülkemize girmeye çalışanların tespit edilmesi açısından başarılı bir icraat yapıldığını, ilgili polis memurunun 51/84 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasasının 86,87 ve 88’inci maddelerinde yer alan “Ateş Etme Yetkisi, Silah Kullanma ve Silah Kullanma Şekli” ile ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan yetkilerini yerinde ve ölçülü olarak kullandığı görüşüne varılmıştır. 
“İnsan kaçakçılığı” ve onaylanmamış limandan KKTC’ye kanunuz olarak giriş yapma gibi önemli suçların engellenmesi adına ilgili polis memurunun söz konusu olayda göstermiş olduğu cesaret ve başarıdan dolayı Polis Genel Müdürü tarafından bir yazı ile takdir edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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