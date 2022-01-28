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Musk, Özel Jetini İzleyen Twitter Hesabını Kapatması İçin 19 Yaşındaki Gence 5 Bin Dolar Teklif Etti

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Musk, Özel Jetini İzleyen Twitter Hesabını Kapatması İçin 19 Yaşındaki Gence 5 Bin Dolar Teklif Etti
Musk, Özel Jetini İzleyen Twitter Hesabını Kapatması İçin 19 Yaşındaki Gence 5 Bin Dolar Teklif Etti

Elon Musk, 'ElonJet' isimli bir sosyal medya hesabının özel jetinin hareketlerini izlemesinden rahasızlık duydu.

91 bin takipçili hesap, kamuya açık hava trafiği verilerini takip eden botları kullanarak Musk'a ait özel jetin dünya çapındaki her hareketini izlediği bildirildi.

Protocol'ün haberine göre Musk, ElonJet hesabını yöneten 19 yaşındaki Jack Sweeney'e "Bu hesabı kaldırabilir misin? Bu bir güvenlik riski" mesajı attı.

Musk'ın bu talebine Sweeney'in yanıtı, "Kaldırabilirim, ama eğer şaka yapmıyorsan bu sana bir Model 3 otomobile mal olacak?" oldu. Musk ise bu soruya, "Bir çılgın tarafından vurulma fikrinden hoşlanmıyorum" yanıtı verse de, ilerleyen mesajlarda Sweeney'e 5 bin dolar teklif etti.

Üniversite öğrencisi olan Sweeney, bu teklifi 10'a katlayarak, "50 bin dolara çıkarma şansımız var mı? Üniversite harcamalarıma büyük destek olurdu ve muhtemelen bu sayede bir araba alabilirdim, hatta belki bir Model 3 alırdım" dedi. Habere göre Musk bu miktarı düşüneceğini söylediği belirtildi ancak henüz Sweeney'e herhangi bir para aktarımı olmadı.

Sweeney Musk'a ElonJet hesabının kullandığı verileri nerede bulabildiğini de söyledi. Özel jetinin hareketlerini takip etmeyi mümkün kılan bu verileri elde etmenin bu kadar kolay olmasına Musk'ın şaşırdığı ve "Hava trafik kontrolü çok ilkel" dediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Sweeney'in hesabı silmek için ödeme yapmak yerine Musk'ın CEO'su olduğu şirketlerde staj yapabileceğini söyledi. Ancak bu mesaja Musk'tan yanıt gelmedi.

Independent'a konuşan Sweeney, en son geçen hafta mesajlaştığı Musk'tan neden yanıt alamadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Muhtemelen benim bir parçamı istemiyor çünkü FAA PIA programı aracılığıyla bana daha fazla engelleme yaptı. Ama bu da botumu durdurmaz, sadece işini zorlaştırır."

Musk geçen ay yaptığı bir açıklamada, seyahat planlarını takip eden sosyal medya hesaplarının "bir güvenlik meselesi haline geldiğini" ifade etmişti.

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