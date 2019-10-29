  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Narsistler neden 'daha mutlu'?

» »
Kendilerine 'olağanüstü' önem veren ve genelde 'utanç' duygusundan yoksun olan narsistler, psikologlara göre çok daha mutlu.
Narsistler neden 'daha mutlu'?

Belfast Queen Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar narsizmi ve narsistleri inceledi.

Araştırmaya göre, narsistler her ne kadar genelde çevrelerindekilerini sıklıkla kızdırsalar da, birçok kişiyle göre daha az stresli veya da daha az depresif oluyorlar.

Psikolog Doktor Kostak Papageorgiou, narsizme olumsuz yaklaşanların, narsistlerin kendilerine olan faydalarını gözden kaçırdığını söylüyor.

Araştırmacılar, narsizmin 'modern toplumlarda neden yükselmekte olduğunu' anlamak için bu araştırmayı yaptıklarını belirtiyor.

Siyasette, sosyal medyada ve ünlüler dünyasında narsist tavırların arttığını ifade eden uzmanlar, bu artışın 'zehirli' bir akım olarak görülüp görülmediğine de baktı.

Araştırmacılar narsistleri, 'riskli tavırlarda bulunan, kendileriyle ilgili gerçekçi olmayan bir üstünlük bakışına sahip olan, kendilerine aşırı güvenen, başkaları için empati duygusu beslemeyen, utanç ya da suçluluk duygusundan yoksun' kişiler olarak tanımlıyor.

Uzmanlar, birçoklarına göre olumsuz görülen bu özelliklere sahip olanların neden toplumda bu kadar görünür olduklarını ve neden 'genellikle cezalandırmak yerine ödüllendirildiklerini' inceledi.

Psikologlar narsizmi, psikopatlık, Makyavelizm (İtalyan düşünür ve siyasetçi Niccolo Machiavelli yaklaşımı) ve sadizm gibi 'karanlık bir özellik' olarak tanımlıyor.

Dr. Papagergiou'nun 700 yetişkin ile yaptığı araştırma, narsizmin toplum için olumsuz olsa da, narsist bireyin kendisi için yararlı olduğunu ortaya koyuyor.

Hayal kırıklığı ve reddedilme duygusunu kolay aşıyorlar

Narsistler başkalarını çiğniyor olabilir, çevrelerindekilerde duygusal yaralar bırakıyor olabilir. Ama narsistler kendilerini olumsuz düşüncelerden de bir şekilde yalıtabiliyor.

Dolayısıyla daha az stres yaşıyorlar ve özgüvenleri, kendilerine atfettikleri olağanüstü önem ile hayatı daha az stresli buluyor, kendilerine 'korumacı' özellikleriyle bir kalkan oluşturuyorlar.

Aynı uzman ekip daha önceki araştırmalarında narsistlerin 'zihin kuvvetiyle' reddedilmenin ve hayal kırıklıklarının üstesinden daha kolay geldikleri için iş ve sosyal hayatta daha başarılı olduklarını ortaya koymuştu.

Dr. Papageorgiou farklı narsizm boyutlarının nasıl duygusal sonuçlar doğurduğunu da inceledi.

Dr. Papageorgiou, kendilerine 'olağanüstü' önem atfeden narsistlerin genelde kaygılarının 'statü ve güç' olduğunu söylüyor.

Ama daha 'hassas' özelliklere sahip narsistler ise daha savunmacı oluyor ve başkalarının davranışlarını 'düşmanca' görme eğiliminde oluyor.

Dr. Papageorgiou'ya göre kendilerine 'olağanüstü' önem atfeden narsistlerin stresle baş edebilme becerileri daha iyi ve daha olumlu özelliklere sahipler.

Dr. Papageourgiou, bu tip özelliklerin 'iyi ve ya kötü' olarak ayrılmaması gerektiğini, olayların bağlamına göre kimi zaman zarar verici kimi zaman yararlı olabileceğini söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jeff Bezos artık dünyanın en zengin insanı değil: Zirvedeki isim değişti25 Ekim 2019 Cuma 19:11
  • Hamam böceklerinden kurtulmak isterken bahçesini havaya uçurdu24 Ekim 2019 Perşembe 11:29
  • Hindistan’da, ‘afrodizyak’ diye ayıları öldürüp penislerini yiyen adam tutuklandı24 Ekim 2019 Perşembe 11:18
  • Putin’in eski kartviziti, 2 milyon rubleye satışa çıkarıldı23 Ekim 2019 Çarşamba 21:10
  • 413 kiloluk balkabağı yetiştirdi; bot olarak kullanıyor23 Ekim 2019 Çarşamba 18:19
  • Yeni Zelanda'da erkek ordu mensupları da artık makyaj yapıp, oje sürebilecek22 Ekim 2019 Salı 14:48
  • Bağırsaklarında maya çoğalan adamın vücudu kendi kendine bira üretiyor21 Ekim 2019 Pazartesi 17:56
  • Mısır'da tarihi keşif21 Ekim 2019 Pazartesi 12:01
  • Netflix, şifresini arkadaşları ve ailesiyle paylaşan kullanıcılar için önlem alacak20 Ekim 2019 Pazar 16:40
  • Pornografik sitelerin yaş doğrulamasına yüz tanıma sistemi önerisi19 Ekim 2019 Cumartesi 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti