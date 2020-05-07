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NASA doğruladı: Tom Cruise film çekmeye uzaya gidiyor

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Salı günü Hollywood kulislerinden çıkan ve sinemaeverleri heyecanlandıran iddia doğrulandı.
NASA doğruladı: Tom Cruise film çekmeye uzaya gidiyor

Dünyanın en ünlü aktörlerinden Tom Cruise ile milyarder iş adamı Elon Musk işbirliğine gidiyor. Space X uzay firması ve NASA'nın da olanakları kullanılarak uzayda çekilmiş ilk uzun metraj sinema filmine imza atılacak.

Çarşamba günü NASA tarafından doğrulanan bu iddia bizzat NASA Direkötü Jim Bridenstine tarafından Twitter'da açıklandı.

Aksiyon filmlerinde dublor kullanmamakla bilinen Cruise bu filmde de baştan sona tüm riskleri alarak kendisi oynayacak. Cruise'ın bu film için yakın bir gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmesi planlanıyor.

Bir sonraki 'Görevimiz Tehlike' filminin bazı sahneleri için mi gidildiği soruları sorulurken zamanlama nedeniyle bu film için olmadığı netleşti. Kendi başına ayrı bir film olarak çekilecek olan senaryoya dair henüz hiçbir ipucu yok.

TARİHTEKİ EN PAHALI VE RİSKLİ FİLM OLABİLİR

Bir başka nokta da filmi hangi stüdyonun üstleneceği de şimdilik belli değil. Sinema tarihindeki en pahallı yapımlardan biri olmaya şimdiden aday olan filmin en çok hayati risk içeren film prodüksiyonu olacağı ise kesin.

Cruise'ın uzayda ne kadar zaman geçireceği, kaç kişilik bir film ekibi ile gidileceği, nasıl bir bütçe düşünüldüğü en çok merak edilenler arasında. Bazı uzmanlar Cruise ve ekibinin ISS'te en az 12-13 gün geçireceğini tahmin ediyor.

SPACEX'İN BAŞARISINA BAĞLI

Bununla birlikte ISS'te bir seferde olabilecek astronot sayısı kısıtlı. Bunun dışında ABD toprağından ISS'e gidecek olan ilk astronotlar 27 Mayıs'ta SpaceX tarafından gönderilecek. Bu ilk seferin başarısı filmin de kaderini belirleyecek. SpaceX'in Dragon aracı toplamda 6 astronotu taşıyabiliyor.

SAATTE 27 BİN 600 KM HIZA ULAŞACAK

ISS yeryüzünden 408 km yukarıda bulunuyor. Saatte 27 bin 600 km hızla yol alan istasyona ulaşmak için Cruise'ın roketi bu hıza ulaşmak durumunda. Eskiden günler süren bu ulaşım günümüz teknolojileri ile saatler içerisinde tamamlanıyor. 50 saat süren bu yolculuk artık 6 saatin altında tamamlanabiliyor

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