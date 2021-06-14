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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Transatlantik ilişkilerde yeni bir döneme başlıyoruz

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NATO Devlet Liderleri Zirvesi bugün Brüksel'de başladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Transatlantik ilişkilerde yeni bir döneme başlıyoruz

NATO Devlet Liderleri Zirvesi bugün Brüksel'de başladı. Afganistan, Ukrayna, Belarus, Rusya ve Çin gibi önemli konu başlıklarının konuşulacağı Zirve öncesi basına açıklama yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg "Müttefikliğimizin çok önemli bir anındayız. 2030 Yeni stratejik konsept ile transatlantik ilişkilerde yeni bir bölüm açıyoruz." dedi.

ABD'de NATO'ya bağlılığını net şekilde belirten yeni bir liderin olduğu gerçeğini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Stoltenberg, "Geçtiğimiz 4 yıl neden NATO gibi çok uluslu çok taraflı organizasyonlara ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gösterdi. Ortaklığımız bireysel liderlerin çok ötesindedir" dedi.

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