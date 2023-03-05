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NATO yetkilileri CNN’e konuştu: Türkiye konusunda karamsarlık var

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Türkiye'yi sarsan deprem ve seçim süreci ülke gündeminin ana maddeleri olurken Ankara'nın diplomasi hamleleri ile ilgili dikkat çekici bir analiz geldi. CNN'e konuşan NATO yetkilileri Türkiye ile ilgili yorumlarda bulundu.
NATO yetkilileri CNN’e konuştu: Türkiye konusunda karamsarlık var

6 Şubat’ta Türkiye’yi sarsan deprem ve Akşener’in “altılı masa”dan ayrılması Türkiye gündemine damga vururken uluslararası kamuoyu ise Ankara’nın diplomasi hamleleri ile ilgili dikkat çekici bir konuyu tartışıyor…

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği gündeme gelirken Türkiye’nin henüz bu üyelik sürecine onay vermemesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN konuyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırlarken, bazı NATO yetkililerinin de görüşlerine başvurdu.

“ERDOĞAN ÖVGÜ TOPLAMAK İÇİN…”

Luke McGee imzalı analizde, “Türkiye, NATO’nun genişlemesini engelliyor. Bu geri tepebilir ve Putin’e bir propaganda malzemesi çıkarabilir” başlığı kullanıldı. CNN’in resmi internet sitesinin de manşetinde yer alan haberde  11 Temmuz’daki NATO Zirvesi öncesinde bu iki ülkenin üye olup olmayacağı tartışılırken, “Batılı yetkililer Türkiye’nin üyeliğe izin vermesi konusunda giderek karamsarlaşıyor. NATO diplomatları Türkiye’nin ne yapacağına dair ikiye bölünmüş durumda” denildi.

İsmini açıklamayan bir NATO yetkilisi ise CNN, “Erdoğan, zirveye kadar bekleyebilir ve orada bütün Batılı müttefiklerin övgüsünü almak için fikir değiştirebilir” dedi. Haberde, “Fakat CNN’e konuşan yetkililerin büyün çoğunluğu karamsar. 11 Temmuz’daki zirveden önce Erdoğan’ın konumunu değiştirmeyeceğini düşünüyor” ifadesi kullanıldı. Bir NATO diplomatı CNN’e, “Bence Finlandiya’nın İsveç’ten ayrılarak tek başına üye olması ihtimali giderek artıyor” dedi.

“KREMLİN BUNU PROPAGANDA MALZEMESİ OLARAK KULLANIR”

CNN’e konuşan diğer NATO yetkilileri ve diplomatlar ise, “Türkiye’nin üyelik sürecini engellemesi Kremlin’in Batı ve NATO’nun bölünmüşlüğüne dair söylemini besleyebilir” ifadesini kullandı. NATO’nun bu iki ülke üye olmasa bile bazı adımlar atması gerektiği kaydedildi.

Analiz, “NATO ve daha geniş kapsamlı batı ittifakı genişleyemezse Kremlin bunu propaganda malzemesi olarak kullanabilir. Eğer bu gerçekleşirse, savaş bir anda bitse bile ‘bölünmüş batı’ söylemi NATO’nun düşmanları tarafından kullanılmaya devam edilir” ifadesiyle son buldu.

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