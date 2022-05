Ne eğitim parkuru ne müfettiş var!

Özbek Şoför Okulu sahibi Serdar Özbekoğlu, devletten taleplerini sıralarken, eylem hazırlığında olduklarını da açıkladı. Özbekoğlu, “Şoför okullarının müfredatının Avrupa Birliği standartlarında değildir. Hem ehliyet müfettişliği personel sayısının hem de ehliyet dairesinde çalışan memur sayısı yetersizdir” şeklinde konuşarak, ülke genelinde şoför okullarının müfettişliğini yapan personel sayısının sadece 5 olduğuna dikkat çekti. Asgari ücretli çalışan kişilerin ehliyet almasının oldukça güç olduğundan da söz eden Özbekoğlu, asgari ücretlilerin ehliyet alabilmesi için şoför okullarına taksit yaparak alabildiğini kaydetti.

“SİSTEM KANAYAN YARADIR”

Şoför okullarındaki sistemin kanayan yara olduğunu ifade eden Özbekoğlu, günübirlik işlemler ile iş yapıldığını kaydetti. Özbekoğlu, “Şoför okulları olarak Avrupa Birliği’nde uygulanmakta olan trafik, eğitim ve sınav şekliyle uğraşacağımıza maalesef ki tüm okullar 1950’den kalan sistemi bile bozduk. Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

“EĞİTİM PARKURUMUZ HİÇ BİR ZAMAN OLMADI”

Özbekoğlu, şoför okulları ile birliye eylem hazırlığı içerisinde olduklarını da açıkladı. Ülkede trafik eğitim parkurunun olmadığına dikkat çeken Özbekoğlu, “Hiçbir makamdan bizlere eğitim parkuru yapılmadı, gelin bu parkurda eğitim yapın’ demedi. Herkes çıkıp kendi şovunu yapıyor” ifadelerini kullandı. Devletten taleplerini sıralayan Özbekoğlu, “Acil olarak Lefkoşa’da daha sonra Mağusa’da ehliyet sınav alanlarının Avrupa standartlarına uygun olması gerekiyor” diyerek, hükümetin trafiğe artık katkı koyması gerektiğinden söz etti.

“GİRNE’DE OLDUKÇA ŞANSLIYIZ”

Girne Belediyesi’nin yollar konusunda iyi çalıştığını anlatan Özbekoğlu, “Girne Belediyesi eğitim parkurumuzu, motosiklet parkurumuzu ve tabelaları yeniledi. Bu konuda Girne’de oldukça şanslıyız” dedi. Özbekoğlu, “Çocuklarımızı ilkokuldan başlayarak trafik eğitiminin verilmesi gerekiyor. 18 yaşına gelen bireylerin ehliyet almak için trafik kurallarını öğrenmesi oldukça üzücü bir durumdur. Bize gelen öğrencilere araba kullanmayı öğretmek istiyoruz. Bize gelen öğrenciler trafik kurallarına hâkim olması gerekiyor” ifadelerini de kullandı.

“3 BİN KİŞİ EHLİYET ALMAYI BEKLİYOR”

Peşin ödeme yaptıkları için Maliye’nin sevdiği sektörlerin başında geldiklerini söyleyen Özbekoğlu şunları kaydetti: “Devletin bizden aldıklarının karşılığının % 1’ini dahi göremiyoruz. Şu anda benim şoför okulumda sınav olmayı bekleyen 300 kişi var. Ülke genelinde işe 3 bin kişi ehliyetini almayı bekliyor. Şoför okullarını şu anki sınav sisteminde her öğrenci sınavı geçtiği dönem itibari ile sınav tarihi alınır. Bu sistem için bir şikâyetimiz yok. Şu anda acil olarak yeni bir münhal açılıp yeni bir müfettiş alınması gerekiyor.” Özbekoğlu ayrıca müfettişlerin sayısının az olmasından kaynaklı şoför okullarına çok kısıtlı süre içerisinde sürecin ilerlediğini de kaydetti. Ehliyet sınavlarının 6 bin TL’ye çıkarttıklarını belirten Özbekoğlu, “Benzine günden güne zam yapılıyor. Bütün gün öğrencilere ders verebilmek için araçlarımız çalışıyor. Ehliyet sınavlarına öğrenciler geç girdikleri için bizlerde öğrendiklerini unutmaması adına sınava kadar öğrencilere 10 ders daha veriyoruz” şeklinde konuştu.

“ZAMANINDA YAPILMAYAN İŞLER…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüştüklerini anlatan Özbekoğlu, “Erhan Bey bizlere geçmişte yapılması gereken hiçbir şeyin zamanında yapılmadığını söyledi. Geçmiş dönemde hazırlanan taslaklar hali hazırda durduğu için Erhan Bey’e ‘Şimdi yapılması gerekenleri siz yapın dedik. KKTC ehliyetleri ile dünyanın neresine giderseniz gidin kimse sizin ne sürdüğünüzü bilmez. Bir de Türkiye’nin 2015 tarihinde yenilediği ehliyete baharsanız iki ehliyet arasındaki arkı da görmüş olacaksınız” ifadelini kullanarak, ehliyetlerin Avrupa standartlarına uygun olmasının elzem olduğuna işaret etti. Özbekoğlu, “Yeni levhalar ve yeni yol çizgileri var bunların değişmesi gerekiyor. Güney Kıbrıs ile kültürümüz ve yollarımız aynı ve onlar Avrupa Birliği standartlarına göre şoför okulları var. Güney Kıbrıs’ın direksiyon ve kitabı nasılsa bizde de dibimizde uygulanan sitemi görüp uygulamamız gerekiyor” dedi. Özbekoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Araç kullanmayı öğrettiğimizde araçları gören öğrenciler eski olduğunu söylüyor. Bizlerde isterdik yeni model araçlar ile eğitim vermeyi fakat dövizin artmasıyla birlikte artık araba almak artık hayal oldu. Sadece şoför okullarında kullanmak maksadı ile bize gümrüksüz araba alma hakkı verilse bizlerde tüm aracımızı yenileyebilirdik. Gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden her yıl en az bir defa uzman kişiler tarafından eğitilmek istiyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye ile irtibata geçerek her sene uzman kişiler tarafından bizler de kendimizi eğitelim istiyoruz. “

“DEVLETTEN BİR ADIM GELİRSE BİZ İKİ ADIM ATARIZ”

Özbekoğlu, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı’ya da çağrı yaparak, “Şoför okullarını çağırıp uzaman kişiler tarafından bir seminer hazırlasınlar. Uzman kişiler tarafından hazırlanan seminere hiçbir meslektaşımın katılmayacağını düşünmüyorum. Gerekirse bizler bu seminerlere katkı sağlarız” şeklinde konuştu ve devletten kendilerine gelen bir adımı kendileri iki adım giderek sağlayacaklarını kaydetti.

“EYLEMLE SESİMİZİ DUYURACAĞIZ”

Başbakan Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Özbekoğlu, “Bize ilk defa şoför okullarına yardım edeceği yönünde bizlere söz verdi. Başbakan Ünal Üstel’e kendisine güvenimiz tamdır. İnşallah eylemden önce devletimizin bir adımını görmüş oluruz. Eğer devlet tarafından bir adım atılmazsa büyük bir eylem yaparak sesimizi duyuracağız” dedi.