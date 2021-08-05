Nesli tükenmekte olan iki kaplumbağa FaceTime'da ilk buluşmasına çıktı

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bir araya gelemeyen iki Galapagos kaplumbağası, ilk buluşmalarını video konferans yöntemiyle FaceTime üzerinden yaptı.

Nesli tükenmekte olan Galapagos kaplumbağası Hugo 1963 yılından bu yana Avustralya Sürüngen Parkı'nda yaşıyor.

70 yaşındaki Hugo'ya eş olarak getirilmesi beklenen Estrella isimli kaplumbağa ise şu an Almanya'da Covid-19 pandemisi nedeniyle karantinada.

Henüz 21 yaşında olan Estrella'nın 2020 başlarında Hugo'nun yanına gelmesi planlanmıştı. Ancak Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle buluşma tarihleri 2021 yılına ertelendi.

Estrella şimdi Almanya'da eylül ayına kadar devam edecek zorunlu karantinasında.

Bakıcıları buluşmaları ertelenen bu iki kaplumbağaya birbirlerine alışmaları için FaceTime'da videolu görüşme ayarladı. Dakikalarca birbirini gören Estrella ve Hugo, bakıcılarına göre bu görüşmeden memnun gözüküyordu.

Avustralya'daki sürüngen parkının müdürü Daniel Rumsey, "Her zaman Hugo'nun bir kız arkadaşı olmasını istedik ve bu tanışmaları için büyük bir adımdı" şeklinde konuştu.