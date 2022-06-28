Dijital dönüşümün lokomotifi internetin en büyük ürünlerinden biri de video akış platformları. Aylık belirli bir abonelik ücreti karşılığında yüzlerce içeriğe kolaylıkla erişilmesine ortam sağlayan bu platformlar, 2019 yılında patlak veren koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız dönemde yaygınlaştı.

Dünya genelinde 220 milyondan fazla abonesiyle öne çıkan hizmetlerden biri de Netflix. Hizmet, abone sayısı ele alındığında başarılı görünse de bazı durumlarda kullanıcıların canını fazlasıyla sıkabiliyor. Biz de yazımızda Netflix‘in dezavantajlarını inceledik. İşte Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden…

Sınırlı bölgesel içerikler

Haberimize geçmeden önce belirtmekte yarar var ki bu nedenlerin bir çoğu diğer platformlar için de geçerli olup, sırasıyla hepsine ait içerikler yapılacaktır. İçeriğimiz kötülemek amaçlı bir karşı reklam çalışması değildir.

Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki Netflix kullanıcıları, platformun ABD’deki üyelerine sunduğu içeriğin yalnızca yüzde 10‘luk bir kısmına erişebiliyor. Bu nedenle kullanıcılar film, dizi ve TV şovlarının büyük bir kısmını izleyemiyor.

Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki Netflix kullanıcıları, platformun ABD’deki üyelerine sunduğu içeriğin yalnızca yüzde 10‘luk bir kısmına erişebiliyor. Bu nedenle kullanıcılar film, dizi ve TV şovlarının büyük bir kısmını izleyemiyor.

VPN gibi yöntemlerle diğer ülkelerin Netflix içeriklerini izlenmeye çalışılsa da Türkçe dil desteğinin olmaması nedeniyle başarılı olunamıyor.

Lisans anlaşmaları

Netflix orijinal yapımlarını yerli yabancı demeden sıklıkla takip ediyoruz. Ancak platformun bünyesindeki diğer dizi, film, TV şovları ve belgeseller ne durumda? Şunu belirtmeliyiz ki Netflix’in lisans anlaşmaları aboneleri pek de memnun etmiyor. Örneğin ABC veya CBS gibi TV ağlarında yayınlanan bir yapım, lisans anlaşması kapsamında Netflix’e çok uzun zaman sonra geliyor.

Söz konusu TV ağlarında yayınlanan bir içerik, genellikle bir yıl sonra platformun kütüphanesine ekleniyor. Bu da her ay belirli bir abonelik ücreti ödeyerek kaliteli bir hizmet almak isteyen kullanıcıların istemeyeceği bir şey.

Abonelik ücretleri

Netflix, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Son değişiklikle birlikte hizmetin paket fiyatları yüzde 40 oranında arttı. Öte yandan hesap paylaşımını yakında ücretli hale getirmek için çalışmalara başladı. 2022’nin ilk çeyreğinde yaklaşık 200 bin abone kaybeden platformun bir sonraki mali çeyrekte 2 milyon abone kaybı yaşaması muhtemel.

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Hiçbir şeye sahip değilsiniz

Netflix’e aylık abonelik ücretini ödeseniz de aslında hiçbir şeye sahip değilsiniz. Burada dijitalleşme karşıtı bir düşünce söz konusu değil. Aksi şekilde içeriklerin her an platformun kütüphanesinden kaldırılma ihtimali var.

Bu nedenle Netflix’i sevdiğiniz bir dizi/film için kullanıyorsanız, elinizi çabuk tutmanızı öneririz. Zira takip ettiğiniz o içerik, bir gece ansızın kaldırılabilir.

İnternet gereksinimleri

Netflix gibi internet tabanlı uygulamaların en handikaplarından biri de video kalitesi diyebiliriz. Zira buradan alacağınız hizmetin kalitesi, internetinizle doğru orantılıdır. Yani internetiniz kesilirse Netflix, ödediğiniz ücretlerle birlikte yok olup gider. Aynı zamanda ağınıza bağlanan başka kişiler varsa, bant genişliğini artırarak internet hızınızı düşürür.

Unutmayın ki Netflix, internet bağlantınızın hızına göre video kalitesini otomatik olarak ayarlıyor. Bir nebze olsun vakit geçireyim diye açtığınız Netflix, internet bağlantınızın kötü olması nedeniyle sizlere kabus dolu anlar yaşatabilir.

Veri tüketimi

Konuyu internet bağlantısından açmışken, bir de Netflix’in ne kadar internet tükettiğine göz atalım. Bu gibi platformlarda video kalitesine bağlı olarak tüketilen internet miktarı da doğru orantılı olacak artacaktır. Bu nedenle özellikle interneti sınırlı olan aboneler için pek de doğru bir tercih değil.

Netflix’in bir saatte tükettiği veri miktarı ise şöyle;