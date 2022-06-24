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Netflix,abone kayıplarının ardından 300 kişiyi daha işden çıkardı

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Netflix, yavaşlayan büyüme ve artan rekabetle mücadele ettiği bir dönemde 300 kişinin daha işine son verdi. Şirket, Mayıs ayında da 150 kişiyi işten çıkarmıştı.
Netflix,abone kayıplarının ardından 300 kişiyi daha işden çıkardı

Geçtiğimiz nisan ayında şirketin on yıldan uzun bir süredir ilk abone kaybını bildirmesinin ardından ikinci kez işten çıkarma yapıldı.

Firma, reklam destekli bir hizmeti araştırıyor ve büyümeyi artırmaya çalışırken parola paylaşımına son vermeye çalışıyor.

Platform geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “İşe önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ederken, bu ayarlamaları, daha yavaş gelir büyümemize paralel olarak maliyetlerimizin artması için yaptık.” dedi.

Netflix dünya çapında 220 milyon aboneye sahipken ve yayın pazarında açık ara lider olmaya devam ederken, Disney Plus ve Amazon Prime Video gibi rakip platformların piyasaya sürülmesiyle son yıllarda şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kaldı.

Şirket ayrıca yakın zamanda ABD, İngiltere ve başka yerlerde abone kayıplarına katkıda bulunan bir dizi fiyat artışına girişti.

Firma, abone sayısının bu yılın başlarında 200 bin düştükten sonra Temmuz ayına kadar olan üç ayda iki milyon daha düşmesini beklediğini söyledi.

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