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Netflıx'in Abone Sayısı 200 Milyonu Geçti

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Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 203,7 milyona ulaştı. 
Netflıx'in Abone Sayısı 200 Milyonu Geçti

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 203,7 milyona ulaştı. 

Netflix, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 6,64 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın aynı döneminde 5,47 milyar dolar düzeyindeydi.

Netflix'in geliri 2020 genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak 25 milyar dolar oldu. 

Şirketin net karı ise 2020'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 azalışla 542,2 milyon dolara geriledi. Firmanın 2019'un dördüncü çeyreğindeki net karı 587 milyon dolar olarak kaydedilmişti. 

Netflix'in hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 1,30 dolardan 1,19 dolara indi. 

Netflix'in abone sayısı ise 2020'de 37 milyon artarak 203,7 milyona ulaştı.  

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