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Netflix’ten O Ülkelerin Üyelik Ücretlerine Zam

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Netflix'ten Amerika ve Kanada kullanıcılarına kötü haber... Video akış platformu üyelik paketlerine zam yaptı.
Netflix’ten O Ülkelerin Üyelik Ücretlerine Zam

Akış platformu, üyelerine daha iyi hizmet vermek için üyelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Netflix, ABD ve Kanada’daki aboneler için üç üyelik planına 1, 1.50 ve 2 dolarlık zamlar yaptı.

Bir Netflix sözcüsü Reuters’e verdiği demeçte fiyat artışlarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “İnsanların her zamankinden daha fazla eğlence seçeneğine sahip olduğunu anlıyoruz ve üyelerimize daha da iyi bir deneyim sunmaya kararlıyız. Çok çeşitli kaliteli eğlence seçenekleri sunmaya devam edebilmek için fiyatlarımızı güncelliyoruz. Her zaman olduğu gibi, üyelerin bütçelerine uygun bir fiyat seçebilmeleri için bir dizi plan sunuyoruz.”

Netflix, Türkiye fiyatlarına da son olarak Mart 2021’de zam yapmıştı. Yapılan zammın ardından Netflix’in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında arttı. Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL’ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye çıkarıldı.

Şirket, en son abone sayılarını ise perşembe günü bir sonraki kazanç bülteninde açıklayacak.

Thomson Reuters analistleri, Netflix’in dördüncü çeyrekte 8,5 milyon yeni kayıt ekleyerek küresel abone tabanını 222 milyona çıkardığını tahmin ediyor.

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