Neuralink: Beyin çipi takılan felçli hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink'in beyin çipi taktığı felçli bir hasta düşünce gücünü kullanarak satranç oynadı.

Bir dalış kazasında omzundan aşağısı felç olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, dizüstü bilgisayarında satranç oynadı ve Neuralink cihazını kullanarak imleci hareket ettirdi.

Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Musk geçen ay yaptığı açıklamada, Arbaugh'un şirketten bir implant aldığını ve düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini söyledi.

Arbaugh, X'te yayınlanan videoda, "Ameliyat çok kolaydı. Bir gün sonra hastaneden taburcu oldum. Hiçbir bilişsel bozukluğum yok." dedi.

Çip sayesinde oynadığını belirten Arbaugh, "Neuralink bana bunu tekrar yapma olanağı verdi ve 8 saat boyunca aralıksız oynadım." diye konuştu.

Yeni teknolojiyle ilgili deneyimlerini detaylandıran Arbaugh, "İnsanların bunun yolculuğun sonu olduğunu düşünmelerini istemiyorum, daha yapılacak çok iş var ama şimdiden hayatımı değiştirdi" dedi.

"Bir atılım değil"

İmplant, insanların sadece düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde sinir mühendisliği eski program direktörü Kip Ludwig, Neuralink sayesinde elde edilenin bir "atılım" olmadığını söyledi.

Ludwig, "Elde edilebilecek kontrol için bilgi miktarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla hem Neuralink tarafında hem de hasta tarafında öğrenilmesi gereken çok şey var" dedi.

Beyin çipi nerede kullanılıyor?

İnsanlar ve bilgisayarlar arasında bir veri iletim sistemi geliştirmek için Musk tarafından kurulan Neuralink, uzun zamandır engelli hastaların yeniden hareket etmesini ve iletişim kurmasını sağlayabileceği beyin çipi arayüzleri üzerinde çalışıyor.

İnsanlığın geleceğini yapay zeka ile insan beyninin birleştiği bir gelecekte gören Musk, saç telinden daha ince sicimlere bağlı elektrotlarla beynin sinyallerini çözme girişimi olarak adlandırılan "Neuralink" projesi ile yakın gelecekte konuşmaya ve dile bile gerek kalmayacağını iddia ediyor.

Silikon Vadisi'nde 2016'da kurulan Neuralink şirketi, alzheimer demans ve omurilik yaralanmaları gibi sinir sistemi rahatsızlıklarını yapay zeka destekli kablosuz çiplerle destekleyerek iyileştirmeyi amaçlıyor.