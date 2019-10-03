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Nietzsche'nin 'Öldürmeyen Şey Güçlendirir' Sözü, Bilim Tarafından Doğrulandı

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Nietzsche'nin 'Öldürmeyen Şey Güçlendirir' Sözü, Bilim Tarafından Doğrulandı
Nietzsche'nin 'Öldürmeyen Şey Güçlendirir' Sözü, Bilim Tarafından Doğrulandı

Bilim insanları, Alman Filozof Nietzsche'nin "Öldürmeyen şey güçlendirir." sözünü bilimsel olarak incelediler. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmaların sonucunda bu sözün aslında, bilimsel olarak da doğru olduğu ispat edildi.

İnsanoğlu, yaşamının pek çok noktasında başarısız olur. Bu durum, yaşamın en doğal olaylarından bir tanesidir. Neticede bugün hiç kimse "Ben hayatımın her noktasında başarılı oldum." diyemez. Ancak başarısızlığın insana kattığı pek çok şey olur ve bu sayede, aynı hata bir kez daha yapılmaz. Aslında bu sayede başarısızlıklar, bir sonraki başarıların temelini oluşturur.

Bu konuyla ilgili Alman Filozof Friedrich Nietzsche'nin ünlü bir sözü vardır: Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Bu sözü mutlaka duymuşsunuzdur ve hatta yüzlerce kez kullanmış da olabilirsiniz. Şimdi ise bu sözün doğruluğu, bilim insanları tarafından doğrulandı. Eskiden bir filozofa göre olan öldürmeyen şeyin güçlendirdiği kanısı, artık bilim insanları tarafından da onaylandı.

Araştırma, ABD'de bulunan Northwestern Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından yapıldı. Araştırmacılar, başarısızlık ile başarı arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için ileri analitikten yararlandılar. Bilim insanları, mesleki hayatlarında başarısız olan ve denemeye devam eden insanların, uzun vadede çok daha başarılı olduklarını keşfettiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın bir numaralı ismi Yang Wang, kariyerinin erken dönemlerinde başarısız olanların yıpranma oranlarının daha yüksek olduğunu ancak bu tarz kişilerin uzun vadede çok daha iyi bir performans sergilediklerini, dolayısıyla da öldürmeyen şeyin güçlendirdiği sözünün doğru olduğunu söyledi.

Bilim insanları, Alman Filozof Nietzsche'nin sözünü doğrulamak için 1990 ile 2005 yılları arasında bilimsel araştırmaları için devletten hibe isteyen genç bilim insanlarının verilerini incelediler. Bu kapsamda bilim insanları, iki farklı gruba alındı. Bunlardan ilk grup, hibe başvurusunda bulunan ancak aldıkları puan, sınırın hemen altında kalan bilim insanlarını kapsadı. İkinci grup ise hibe başvurusunda belirlenen puanı minimal farklarla geçen bilim insanlarından oluşuyordu.

Yapılan araştırmanın sonucunda, hibe alamayan bilim insanlarının 10 yıl içerisindeki başarılarının, hibe almayı başaran bilim insanlarına göre yüzde 6.1 oranında yüksek olduğunu ortaya koydu. Buna göre hibe alamayan bilim insanları, hibe alan bilim insanlarına oranla daha fazla hit olan makaleler oluşturmayı başarmışlardı ve bu durum da Nietzsche'nin sözünü doğrular nitelikteydi.

Bilim insanları, bu araştırma kapsamında başarısızlığın bir değerinin olduğu sonucuna vardılar. Şimdi ise bilim insanları, bu araştırmanın kapsamını genişleterek diğer meslek gruplarındaki durumu anlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

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