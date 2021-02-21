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Nikos Anastasiadis, Emannuel Macron ile telefonda görüştü

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün öğle saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Nikos Anastasiadis, Emannuel Macron ile telefonda görüştü

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron’un, müzakere sürecinin yeniden başlatılması için anlaşmanın sağlanmasının hedeflendiği “5+1” gayri resmi görüşmeye bağlı olarak, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulunduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin himayesindeki özlü müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden en kısa zamanda katılmaya hazır olduğunu, Fransız Cumhurbaşkanı Macron’a ilettiği de ifade edildi.

Anastasiadis’in ayrıca Kıbrıs Rum tarafının amacının, Kıbrıs sorununa, AB ilke ve değerleri, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına dayalı olan iki kesimli, iki toplumlu, adil ve kalıcı bir federal çözüm sağlanması olduğunu da görüşme sırasında yinelediği belirtildi.

Fransa’nın Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olduğunu belirten Anastasiadis, Fransa’nın güvenlik ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin anlaşmanın uygulanması konularında oynayabileceği rolden de söz etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, ülkesinin, Kıbrıs sorununa, BM kararları, AB ilke ve değerleri temelinde çözüm bulunması hedefiyle müzakerelerin yeniden başlamasına mutlak destek verdiğini teyit etti.

Macron ayrıca ülkesinin, stratejik öneme sahip iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği önemden bahsetti.

Anastasiadis ve Macron’un görüşme sırasında, önümüzdeki Avrupa Konseyi toplantılarıyla ilgili konuları da ele alma fırsatı bulduğu ifade edildi.

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