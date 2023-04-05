  • BIST 4.984,11
  • Altın 1250.993
  • Dolar 19.2299
  • Euro 21.1468
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Nöbetçi Eczaneler (5 Nisan 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (5 Nisan 2023)
Nöbetçi Eczaneler (5 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EREN ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 74
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

HALKSEVER ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 10 50
 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SEVCAN ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 60 71
 Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ÖZENİR ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 90
 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 00 82
 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

BARIŞER ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 40
 Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 80
 Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 05.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Mart 2023)30 Mart 2023 Perşembe 08:15
  • Nöbetçi Eczaneler (29 Mart 2023)29 Mart 2023 Çarşamba 08:00
  • Nöbetçi Eczaneler (28 Mart 2023)28 Mart 2023 Salı 08:36
  • Nöbetçi Eczaneler (27 Mart 2023)27 Mart 2023 Pazartesi 07:45
  • Nöbetçi Eczaneler (26 Mart 2023)26 Mart 2023 Pazar 09:10
  • Nöbetçi Eczaneler (25 Mart Cumartesi)25 Mart 2023 Cumartesi 09:10
  • Nöbetçi Eczaneler (24 Mart 2023)24 Mart 2023 Cuma 09:10
  • Nöbetçi Eczaneler (23 Mart 2023)23 Mart 2023 Perşembe 09:16
  • Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2023)22 Mart 2023 Çarşamba 09:15
  • Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2023)21 Mart 2023 Salı 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti