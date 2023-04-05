Nöbetçi Eczaneler (5 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
EREN ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 74
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
HALKSEVER ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 10 50
|Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SEVCAN ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 60 71
|Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
ÖZENİR ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 90
|Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 00 82
|Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
BARIŞER ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 40
|Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 80
|Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 18 94
|Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|05.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.