Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: Yaklaşık 6 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

15 Nisan 2024 tarihinde saat 01:30 sıralarında Lefkoşa'da gerçekleşen bir trafik kontrolünde, Trafik Ekipleri tarafından M.A.H.I. (K-22) isimli şahsın aracı durduruldu. Şahsın aracındaki şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Ayrıca, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara da bulundu ve emare olarak alındı.

Operasyon sonucunda şahıs tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir. Bu olay, Lefkoşa'da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan etkin denetimlerin bir sonucu olarak gerçekleşti. Trafik kontrolü sırasında elde edilen bulgular, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadelesindeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.