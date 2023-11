NorthernLAND Construction’dan yeni proje

NorthernLAND Construction Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, gecede yaptığı konuşmasında ülke ekonomisine katkılarından ötürü gurur duyduklarını söyledi. Northernland Construction Genel Müdürü Taruz Güçlüer ise projelerinin sadece bir binadan ibaret olmadığını doğa dostu yeni yaşam alanları oluşturduklarını kaydetti.

ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 250 MİLYON POUND GELİR...

2003 yılında 21 konut ile faaliyete geçen NorthernLAND Construction geride bıraktığı 20 yılda 2 binden fazla çalışan ve yıllık 250 milyon sterlin gelirle ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayan, sosyal sorumluluk bilinciyle binlerce gence yatırım yapan, uluslararası spor festivali düzenleyerek ülke turizmine katkı sağlayan, uluslararası ve köklü bir kuruluş haline geldi.

NorthernLAND Construction, tanıtım lansmanı gerçekleştirilen Grand Sapphire Blu ile birlikte 7 yıldızlı yaşam vizyonunu da pekiştirdi.

NORTHERNLAND CONSTRUCTİON’DAN DEV PROJE...

NorthernLAND’ın 20’nci yılında 25. projesi olan Grand Sapphire Blu’nun da katılımıyla birlikte 7 yıldızlı yaşamın tüm ayrıcalıklarını taşıyan Grand Sapphire Resort & Residences toplam proje alanı 21 milyon 123 bin metrekare, 91 bin 134 metrekare yeşil alan, 22 bin 250 metrekare mavi alan ve 18 bin 720 metrekare sosyal aktivite alanına ulaştı.

Grand Sapphire Blu 5 adet 29 katlı ve 10 adet 5 katlı bloklardan oluşuyor. Proje içerisinde 5 yıldızlı Otel ve Kumarhane, Süpermarket, Çocuk Kulübü, 4000 metrekare ile adanın en büyük havuzu Punta Cana, 10000+ metrekare toplam havuz alanı, Beach Pool (yapay plajlı), 27. katta Sonsuzluk Havuzu, Çok amaçlı spor alanları, Padel tenis, Açık hava sineması, Su parkı, Roof Bar, Pub, A la carte restoranlar, Fit Plus, Organik Spa, Evcil Hayvan Parkı, Yürüyüş Yolları, Açık-Kapalı Otoparklar, Balo ve Konferans Salonu ve daha birçok tesis ve aktivite alanları yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın en popüler gayrimenkul yatırım noktalarından İskele Long Beach’te yer alan proje, yüksek yatırım getiri oranları ve emlak değeri ile aynı zamanda gayrimenkul yatırımcıları için de çok büyük avantajlar sağlıyor.

BOZKURT: GURURLUYUZ...

NorthernLAND Construction Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, NorthernLAND Construction olarak 20 yıldır sayısız projeye imza atmanın gururunu yaşadıklarını, on binlerce insana modern yaşam alanları kazandırdıklarını söyledi.

Gençler ve ülke için sorumluluk almayı gerektiren her noktada sosyal yardım projeleri ile var olduklarına dikkat çeken Bozkurt, “Hiç durmadan en iyisini üretmek, geleceği özenle inşa etmek ve kaliteli yaşam alanları yaratmak için çalışıyoruz. NorthernLAND olarak 20 yıldır Kıbrıs'ı coğrafi sınırlarının ötesine taşıyor, dünyaya dokunuyoruz. 5 kıtada 52'den fazla farklı ülkeden binlerce insanı, ülkemizin tüm güzellikleri ile iç içe geçmiş yüksek standartlı projelerimizle buluşturduk. Ülkemizin kültürünü, tarihini ve doğasını tüm dünyaya tanıttık. Gururluyuz” dedi.

NorthernLAND markasının birçok sektörde yatırımları olduğunun altını çizen Koral Bozkurt spor salonlarından kiralık arabaya, otelcilikten restoran sektörüne kadar farklı alanlarda Kıbrıs Türk halkına hizmet verdiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkına istihdam sağladıklarını anlatan Bozkurt, ülke ekonomisine katma değer yaratmaktan gurur duyduklarını aktardı.

NorthernLAND olarak 5 futbol kulübüne sponsor olduklarını anımsatan Koral Bozkurt,

bu yıl ilkini düzenledikleri NorthernLAND Spor Festivali ile amaçlarının voleyboldan atletizime, crossfitden yelken sporuna birçok farklı branşta yer alan gençleri dünya standartlarındaki sporcularla tanıştırmak olduğunu söyledi.

GRAND SAPPHİRE’İN AÇILIŞ TARİHİ 1 MART 2024...

Ülkemizin en büyük projeleri arasında olan Grand Sapphire’in açılış töreninin 1 Mart 2024’te gerçekleştirileceğinden söz eden Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyaya yeni bir pencere açmaya hazırlanıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde NorthernLAND imzası ile böyle bir tesisin açılması bizim için en büyük gurur ve motivasyondur. Ülke ekonomisine, yılda 2,5 milyar TL katkı sağlayacak olan bir projeden bahsediyoruz. Grand Sapphire Resort projesi 1500'den fazla insanımıza iş imkânı sunacak. Projenin 2'nci ve 3'üncü etapları tamamlandığı zaman ise bu rakamlar yılda 6,8 milyar TL’ye ulaşacak.”

GRAND SAPPHİRE BLU PROJESİ FARK YARATACAK

NorthernLAND Construction Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, Grand Sapphire Blu projesinin ilham kaynağının Akdeniz olduğunu söyledi.

Bozkurt, Grand Sapphire Blu projesinin diğer projeleri gibi çevre ve engelli dostu olduğunu anlattı, şöyle devam etti;

“Yeşil alanları ve doğayı önemsedik, tabiatı koruduk. Bu projemizde yine böyle olacak. ‘Grand Sapphire Blu’ projemiz tamamlandığında 1926 konuttan oluşan, yeni ve lüks bir yaşam alanı daha ülkemize kazandırılacak. Hedefimiz, projemizin satışını bir yıl içerisinde tamamlamaktır. ‘Kaliteli bir yaşam için’ sloganıyla çıktığımız bu yolda

20 yılda müşterilerimize sağladığımız kalite ve güven, hedefimize ulaşacağımızın en büyük göstergesidir. En güçlü referansımız ise Grand Sapphire’in önceki etaplarında tüm satışların tamamlanması ve teslimlerinin başlamasıdır.

Gururla söyleyebilirim ki biz dünyayı adamıza getirdik ve bu yüzden çok mutluyuz.

Asla durmak yok, yenilikçi yaşam tarzını, çağdaş mimari ve konforla birleştirmeye devam edeceğiz.”

GÜÇLÜER: PROJELERİMİZ SADECE BİR BİNADAN İBARET DEĞİL...

Northernland Construction Genel Müdürü Taruz Güçlüer, Northernland Construction’ın 20. yılını doldurduğu bugünlerde, şirketlerinin 25. projesi olan Grand Sapphire BLU’nun da katılmasıyla birlikte Grand Sapphire Resort ve Residences projemizde toplam, 21.123.000 m2 inşaat alanı, 91.134 m² yeşil alan, 22.250 m2 mavi alanı ve 18720 m2 sosyal, kültürel ve sportif alanı Kıbrıs Türk halkının kullanımına sunduklarını söyledi. Grand Sapphire projesinin şu ana kadar 2 bin adet ağaç ekimini gerçekleştirdiklerine dikkat çeke Güçlüer, 8 bin adetten fazla ağacın ise şirketin seralarında yetiştirilip ekim için hazırlanmakta olduğunu ifade etti.

Northernland Construction’ın her projesinde olduğu gibi, bu projesinin de sadece bir binadan ibaret olmadığına dikkat çeken Taruz Güçler şöyle konuştu:

“Sosyal, sportif, kültürel alanları ile insan odaklı; çağdaş mimarisi ile öncü ve yenilikçi; konfor ve mutluluğu hedefleyen; çevre dostu anlayışı ile yeşil ve maviyi hayatın bir parçası yapan ve evcil hayvanlarımız da dahil 7’den 70’e herkese hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

Toplamda 2.345 konuttan oluşacak olan Grand Sapphire Blu projemizde, 5 adet 29 katlı ve 10 adet 5 katlı rezidans bulunmaktadır. Stüdyo / 1+1 / 2+1 / 3+1 ve Sonsuzluk Havuzlu Penthouse daire tiplerinden oluşacak olan projemizi her bütçeye, her düşünceye, her ihtiyaca karşılık verecek şekilde tasarladık.

Müşterilerimiz ve misafirlerimiz, Grand Sapphire BLU Resort & Residences projemizde bulunan açık ve kapalı otoparklar, açık ve kapalı yüzme havuzları, 90 metre yükseklikte bulunan sonsuzluk havuzları, geniş yeşil alanlar, Fitplus spor salonu, iş merkezi, cafe & bar ve restoranlar, padel tenis kortları, çok amaçlı spor tesisleri, evcil hayvan gezdirme parkı, çocuk oyun parkı gibi birçok sosyal, sportif ve kültürel aktivite alanlarına ek olarak Grand Sapphire Resort & Residences ailesinin diğer projelerinde bulunan hizmetlerden de yararlanarak, 7 Yıldızlı Yaşamın tüm ayrıcalıklarını deneyimleyebileceklerdir.

Grand Sapphire Hotel & Casino’muzda bulunan, Roof Bar, Pub, Yetişkin Havuz ve Bar, SPA Merkezi, Kapalı Havuz, Balo ve Konferans Salonu, Lobby Bar, A la Carte ve diğer restaurantlar ve adanın en lüks Casinosu da siz değerli müşteri ve misafirlerimizin kullanımında olacak ve açıldığı günden bu yana adanın en popüler mekânı haline gelen Pera Mackenzie’ye ulaşım sağlayacak shuttle hizmetinden de yararlanılabilecek.

Ayrıca tıpkı söz verdiğimiz gibi, Grand Sapphire projemizde anahtar teslimlerimize başladık ve devam etmekteyiz. Bu bağlamda hem konut sahiplerimiz evlerinde ikamet etmeye hem de dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi projemizde ağırlamaya başladık.”