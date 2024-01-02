Northernland Kıbrıs Kupası'nda kuralar çekiliyor

5 Ocak 2024 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yer alacak.
1.tur kura çekiminde Süper Lig ekipleri seri başı olarak kura çekimine katılacak ve 1.Lig kulüpleri ile eşleşecek.
5 Ocak 2024 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yer alacak.
1.tur kura çekiminde Süper Lig ekipleri seri başı olarak kura çekimine katılacak ve 1.Lig kulüpleri ile eşleşecek.
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