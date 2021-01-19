  • BIST 1.565
  • Altın 442,085
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Oda arkadaşının valizi içerisindeki 19 bin tl'yi çaldı

» »
Oda arkadaşının valizi içerisindeki 19 bin tl'yi çaldı
Oda arkadaşının valizi içerisindeki 19 bin tl'yi çaldı

Girne’de meydana gelen sirkat suçlamasıyla tutuklanan B.A., dün mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Olgun Arkan, zanlının sirkat suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Olgun Arkan, zanlının zanlının 14-17.01.2021 tarihleri arasında,  Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşı M.T.’nın valiz içerisinde muhafaza edilen adı edilene ait 19,165 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Olayın 18 ocak tarihinde kendilerine bildirildiğini kaydeden polis, soruşturma kapsamında zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlının ifade verdiğini, beyanlarının araştırılacağını, ayrıca çalınan paranın henüz bulunamadığını belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner:''Akaryakıtta artış yapılmayacak''19 Ocak 2021 Salı 18:20
  • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu19 Ocak 2021 Salı 18:13
  • Asgari Ücret Belirlenemedi19 Ocak 2021 Salı 17:43
  • Hasan Taçoy aday olacağını açıkladı19 Ocak 2021 Salı 17:14
  • Avcıoğlu:''Arıklı Gerçekleri Söylemiyor''19 Ocak 2021 Salı 17:09
  • Sennaroğlu: Önceliğimiz, Covid sürecinde gereken yasaların hazırlanması olacak19 Ocak 2021 Salı 17:05
  • Asgari Ücret Komisyonu toplandı19 Ocak 2021 Salı 17:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kamuran Celal Tarhan'ı kabul etti19 Ocak 2021 Salı 16:40
  • Tatar'dan aşılama açıklaması19 Ocak 2021 Salı 16:22
  • Gürcafer: Mart Sonunda Aşılanmış Insanlara Kapıları Karantinasız Açamazsak 2021’i Kaybederiz19 Ocak 2021 Salı 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti