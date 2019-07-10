  • BIST 97.095
  • Altın 258,234
  • Dolar 5,7447
  • Euro 6,4489
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Öde öde bitmez: Hızlı internet altyapısını kurmakta yavaş kalan Belçika’ya AB’den 5 bin avro ceza

» »
Avrupa Birliği Adalet Divanı, başkent Brüksel’de öngörülen süre içinde hızlı internet altyapısı kuramadığı için Belçika’ya günlük 5 bin avro (32 bin 250 lira) para cezası verdi.
Öde öde bitmez: Hızlı internet altyapısını kurmakta yavaş kalan Belçika’ya AB’den 5 bin avro ceza

Belçika’nın Avrupa Birliği (AB) yönetmeliği uyarınca ülke çapında genişbant internet altyapısı kurması gerekiyordu fakat mevzuata uygun altyapıyı henüz kuramadı. AB Komisyonu, yönetmeliği uygulamadığı gerekçesiyle Belçika’ya dava açtı.

Merkezi Lüksemburg’da olan Adalet Divanı, davayı karara bağladı ve Belçika’nın, ‘öngörülen sürenin bitimine kadar AB mevzuatını sağlayacak iyileştirmeleri yapmadığını’ belirledi. Kararda, Belçika’nın ‘yönetmelikte belirtilen yükümülükleri yerine getirmekte başarısız olduğu’ ifade edildi.

Belçika, AB yönetmeliğine uygun genişbant internet altyapısını kurana kadar her gün kararlaştırılan para cezasını ödeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da 'nefret içerikli' paylaşımlar internetten 24 saatte kaldırılacak05 Temmuz 2019 Cuma 09:24
  • Red Light District: Amsterdam’ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde04 Temmuz 2019 Perşembe 16:24
  • Son dakika... Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye nota04 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
  • Saadet Yüksel resmen AİHM yargıcı03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:27
  • Amsterdam'daki Red Light District için kurtarma planı açıklandı03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:34
  • Kıbrıslı Türk ilk Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek Strazburg’da görevine başladı03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56
  • Göçmenleri kurtardığı için tutuklanan kaptan serbest bırakıldı03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
  • ABD, Rusya ve AB'de 'acil durum' hareketliliği02 Temmuz 2019 Salı 21:13
  • AB devlet liderleri birliğin kilit pozisyonları için isimler üzerinde uzlaştı02 Temmuz 2019 Salı 21:03
  • G20 liderlerinden dijital ekonomiye kurallar: Sosyal refaha katkı sağlamalı28 Haziran 2019 Cuma 19:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti