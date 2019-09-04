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Öğrenciler kopya çekmesin diye kafalarını kutuya koydu

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Öğrenciler kopya çekmesin diye kafalarını kutuya koydu
Öğrenciler kopya çekmesin diye kafalarını kutuya koydu

Meksika'da bir okulda öğretmenin kopya çekilmesini engellemek için öğrencilerin kafalarına karton kutu geçirmesi sosyal medyada viral oldu. Veliler ise 'yöntemin' aşağılayıcı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Tlaxcala eyaletinde bulunan Bachilleres 01 El Sabinal isimli okulda bir öğretmenin öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için geliştirdiği ilginç yöntem Twitter'da çok sayıda paylaşım ve yorum aldı. 

Öğrencilerin kafalarında karton kutuların bulunduğu görüntünün sosyal medyada yankı bulmasının ardından veliler bu 'yöntemin' etik olmadığını ve aşalağıyıcı olduğunu belirterek yönetime şikayette bulundu. 

'PSİKOMOTOR GELİŞİME KATKI İÇİN'

Veliler ismi Luis Juarez Texis olduğu belirtilen öğretmenin görevden alınmasını talep etse de okuldan yapılan açıklamada uygulamanın 'öğrencilerin psikomotor gelişimine yardım eden bir  alıştırma' olduğu belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, uygulamanın öğrencilerin rızası dışında yapılmadığı da vurgulandı. 

Olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ise bilinmiyor. 

Daha önce de Bankok'daki Kasetsart Üniversitesi'nde uygulanan ilginç başka bir kopya önleme yöntemi sosyal medyada çok konuşulmuştu. 

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