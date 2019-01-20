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Öğretmenlerin öğretmeni Ülvan Fadıl Efe, yaşama gözlerini yumdu

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Uzun yıllar Kıbrıs Türk Öğretmen kolejinde öğretmen olarak görev yapıp, binlerce ilkokul öğretmenin yetişmesine katkı koyan Ülvan Fadıl Efe ( 86 ), bugün 16.30 sıralarında tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesinde yaşama gözlerini yumdu.
Öğretmenlerin öğretmeni Ülvan Fadıl Efe, yaşama gözlerini yumdu

Uzun yıllar Kıbrıs Türk Öğretmen kolejinde öğretmen olarak görev yapıp, binlerce ilkokul öğretmenin yetişmesine katkı koyan Ülvan Fadıl Efe ( 86 ), bugün 16.30 sıralarında tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesinde yaşama gözlerini yumdu.

Ölüm haberi derin üzüntüye neden olan Ülvan Fadıl Efe, yarın, 21 Ocak 2019 Pazartesi Lala Mustafa Paşa Camiinde kılınacak öğle namazından sonra Mağusa'da rahmeli eşi Fadıl Sami Efe'nin yanında toprağa verilecek.

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