'Okubi' ile elektronik ortamda çizgi roman okuma keyfi!

50 sene önce arka cebimize sıkıştırdığınız çizgi romanlar yine cebinize giriyor. Bu sefer kullandığı enstrüman kağıt değil internete ulaştığınız akıllı cihazlar.

Yeni bir girişim olan Okubi sadece bir senedir test yayınında ama ulaştığı kitle şu anda 200 bini aşmış durumda. Sevdiğiniz çizgi romanlar ve çizgi roman karakterleri telefonunuzun ve hatta evinizdeki akıllı aletlerin içine kaçarsa ne olur? Eğer siz de benim gibi bir çizgi roman hastası iseniz süper olur. XTRLarge’dan Güniz Karaman’ın haberine göre Okubi tam olarak çizgi romanı tekrar cebimize yerleştiriyor. Bu sefer kullanılan araçlar günümüzün elektronik simgeleri.

Çizgi romanın tam başlangıcı bilinmemekle beraber sanatsal kökeninin Rönesans halıları, Mısır hiyeroglifleri, hatta mağara duvarlarındaki ilk resimlere kadar uzandığı gözlemleniyor.

Konuşmayı ve düşünceyi canlandıran balonlar ise ilk olarak dini resimlerde karakterlerin söylediklerini yazı olarak gösterecek bir yöntemle anlık anlatım içeren grafiklerde kullanılmış. Çizgi anlatım illüstrasyon ve karikatür olarak 18 ve 19 yüzyılda Avrupa'da bazı yayınlarda kullanılmasına rağmen, ‘çizgi roman'ın doğduğu yer Amerika olarak kabul edilmekte.

Neredeyse çeyrek asır boyunca çizimle yapılan tüm anlatımların komedi unsurlarını içermesi bu öykü anlatımının “Comics” ismi ile tanınması ve yayılmasına da neden olmuş. Çizgi roman kategorileri bu isim altında toplansa da, günümüzde anlatım tarzı farklı kurgular içeren, evrilmiş türlerde grafik roman anlamına gelen ‘graphic novel' ismi de kullanılmaya başlanmıştır. Bu çizgi karakterler TV ile Cartoons olarak adlandırılan çizgi filmlerle karşımıza çıksa da çizgi romanın kendine özel anlatımı meraklıları için hep özel kaldı.

ÇİZGİ ROMAN KENDİNE ÖZGÜ DURUŞUNU KORUYARAK ELEKTRONİK ORTAMDA

Okubi Çizgi Roman fanatiklerini Türkiye'de ilk defa dijital ortama kendi özelliklerini koruyarak aktarıyor. Okubi'nin kurucuları Özgür Nair ve Yasin Aydın online çizgi roman platformu ile ilgili Türkiye'de elektronik ortamda yer alan online kitaplara rağmen çizgi roman örneklerinin olmamasının kendilerini böyle bir platformu yaratmak için teşvik eden en büyük unsur olduğunu söylüyor. Bir sene önce başlanan proje test aşamasındaki eksikleri tamamlanarak son durumuna geldi. Test aşaması sırasında davet edilen arkadaşlar, onların arkadaşları derken ulaştığı ve abone edindiği kitle 200 binin üzerinde.

Okubi'de bir uygulama yardımı ile indirdiğiniz çizgi romanları cebinizden, tabletinizden ya da web sayfası üzerinden takip edebiliyorsunuz. Üyelik yöntemi ile işleyen sistemin içindeki farklı çizgi romanlara fasiküller halinde ulaşılabiliyor. Dizi takip etme heyecanını yaşadığınız Okubi'de indirdiğiniz çizgi romanlar internetiniz ya da uçak modunda bile okunabiliyor.

İzlediğiniz çizgi romanlara ait sayılar haftada bir elinizde olacak. Okubi'nin bir sonraki hedefi her güne yeni bir fasikül eklemek. Kitaplığınıza eklediğiniz bölümlere akıllı cihazlarınız ya da kişisel bilgisayarlarınızla erişmek mümkün. Özgür Nair ve Yasin Aydın çok yakın zamanda Okubi kütüphanesinde okuyucularını yepyeni süprizlerin beklediğini söylüyor.

SİNEMATİK OKUMA VE KAYDIRMA İLE ÇİZGİ ROMANA ÖZGÜ DOKUNUŞ

Türkçe çizgi romanlar bu platformda kare kare kaydırma ya da Sinematik-Kareler arasında tıklayarak otomatik geçişlerle tıpkı fiziksel ortamdaki gibi kare kare okunuyor.

Bugün itibari ile 200 binden fazla kayıtlı kullanıcısı olan Okubi'yi cebinizde taşımak için Android ve IOS platformlarından indirilebilir, https://www.okubi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. Uygulama içi satın alma, mobil ödeme ve kredi kartı gibi alternatiflerle Okubi Kredisi satın alarak istediğiniz çizgi roman fasikülüne sahip olabilirisiniz.

Tüm dünyada en çok okunanlar listesinde birinci sırada olan The Walking Dead ilk defa Okubi'de Türkçe olarak yayınlanıyor. Bunun dışında Öymen Gür ve Efendi de bu platformdan ulaşabileceğiniz diğer yayınlar arasında. Önümüzdeki ay itibari ile kütüphanesine Chew'i de ekleyecek olan Okubi, yüklediğiniz kredi puanına göre size özel bonus puanlar da kazandıracak. Okubi'de minimum yükleme tutarı 5 TL. Keyifli okumalar dileği ile.