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Ölen sahibini özleyen köpek, toprağı kazarak sahibine ulaşmaya çalıştı: Mezardan ayrılmayı reddediyor

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Çin'de ölen sahibini özleyen köpeğin mezardan ayrılmak istemediği ve toprağı kazarak sahibine ulaşmaya çalıştığı görüldü. Görüntüler, Çin sosyal platformlarında çok sayıda paylaşım aldı.
Ölen sahibini özleyen köpek, toprağı kazarak sahibine ulaşmaya çalıştı: Mezardan ayrılmayı reddediyor

Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi'nin Fuping bölgesinde, isminin 'Huzi' olduğu öğrenilen 12 yaşındaki köpek, yıllardır birlikte yaşadığı sahibi Wu'nun ölmesi üzerine mezarı başında ağladı. 

Wu'nun kızı tarafından yapılan açıklamalarda, Huzi'nin sahibini çok özlediğini ve ailenin geri kalanıyla birlikte mezar ziyaretlerine katıldığı belirtildi. 

Huzi'nin ayrıca mezardan ayrılmayı reddettiği ve mezar başında ağlayarak toprağı kazdığı görüldü. 

Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

 

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