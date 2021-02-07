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Ölen yakınının belgesine ‘corona’ yazılmasını istemeyen grup hastane çalışanlarına saldırdı

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Ölen yakınının belgesine ‘corona’ yazılmasını istemeyen grup hastane çalışanlarına saldırdı
Ölen yakınının belgesine ‘corona’ yazılmasını istemeyen grup hastane çalışanlarına saldırdı

Gaziantep’teki özel bir hastanede, hayatını kaybeden bir kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.

AA’nın haberine göre merkez Şahinbey ilçesindeki hastanede, 15 gündür Covid-19 tedavisi gören M.A.K.hayatını kaybetti.

Ölüm belgesine Covid-19 yazılmasını istemeyen yakınları, çıkan tartışmanın ardından hastane görevlilerine saldırdı.

Biri hemşire üç hastane görevlisi yaralandı. Hastanede hasar oluştu.

Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

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