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Olsan Oran, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanlığına aday adaylık başvurusunu yaptı

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Olsan Oran, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanlığına aday adaylık başvurusunu yaptı
Olsan Oran, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanlığına aday adaylık başvurusunu yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkan Olsan Oran, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanlığına aday adaylık başvurusunu yaptığını sosyal medya hesanından paylaşımda bulunarak duyurdu.

Olsan Oran’ın paylaşımı şöyle:

"Birlikten Kuvvet Doğar" sözünün anlamına uygun bir şekilde bizlere inanan herkesin, kadın, genç, yaşlı demeden! Dün olduğu gibi bugünde tam desteğini alarak hep birlikte, ulusal birlik değerlerine inanarak Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanlığına, gönül verdiğimiz Ulusal Birlik Partisi’nden aday adaylığı başvurumuzu, hayırlısıyla yapmış bulunmaktayız. Birlikte çıktığımız bu yolda, beni yalnız bırakmayan can dostlarım, yol arkadaşlarıma yanımda oldukları için teşekkür eder, diğer aday olacak olan arkadaşlara da başarılar dilerim. Yolumuz bir hedefimiz bir.

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