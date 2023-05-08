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Ölüm sırasında beyinde bilinmeyen bir aktivite dalgası keşfedildi

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Bilim dünyası, insanların beyinlerinde ölüm sırasında bilinmeyen bir aktivite dalgalanması keşfetti.
Ölüm sırasında beyinde bilinmeyen bir aktivite dalgası keşfedildi

Ölüm sırasında neler yaşandığı, beynin nasıl bir tepki verdiği bilim insanları için hep merak konusu olmuştur. Şimdi yeni bir çalışma ölüm sırasında bilinmeyen bir aktivite dalgası keşfederek bu gizemi bir nebze de olsa aydınlatmaya çalışıyor.

Michigan Üniversitesi’nden bilim insanları, yayınladıkları makalede; ölmekte olan insanların beyinlerinde bilinmeyen ve gizemli bir beyin aktivitesi dalgasını nasıl tespit ettiklerini detaylandırdılar.

Araştırmada bahsedilen beyin aktivitesi aslında önceki araştırmalarda görülenlere benzer bir kısa ömürlü gama etkinliği patlaması olarak kaydedildi. Yeni keşif ile insan beyninin trajik koşullar altında nasıl tepki verdiğine dair yol gösterebileceğine inanılıyor.

Araştırmacılar, doktorların hastaları yaşam desteğinden çıkarmadan önce ve sonra beyin aktivitesinin nasıl değiştiğine baktılar. Ve dört hastanın yaşam desteği çekildiğinde gizemli bir beyin aktivitesi kaydedildi.

Araştırmacıların incelediği an pek çokları tarafından “ölüme yakın deneyimler” olarak adlandırılırken; “hayatın gözler önünden geçmesi” olarak tanımlanır. Bu zihinsel filmlerin kanıtlanması mümkün olmasa da bilim insanları bu ânın yaşandığını beyindeki bu dalgalanma ile açıklamaya çalışıyor.

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