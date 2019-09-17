  • BIST 101.602
  • Altın 276,511
  • Dolar 5,7156
  • Euro 6,3024
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ombudsman Dairesi 2019’un ilk 6 aylık raporunu yayınladı

» »
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi, başvuru sahiplerinin sorunlarını çözmek, çözüm üretmek veya onların bir yol çizmelerine yardımcı olmak için her türlü çabayı göstermeye aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Ombudsman Dairesi 2019’un ilk 6 aylık raporunu yayınladı

Ombudsman Yasası’nın öngördüğü yükümlülükler veya kurallar çerçevesinde sınırlı bir bütçe ve yetersiz sayıda personel ile maksimum hizmeti vermeye çalıştığını belirten Ombudsman Dairesi, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak adına Daire içerisindeki koşullarımız ne kadar kötü olursa olsun aynı kararlılık ve anlayışla günden güne artan talepleri karşılamaya devam edeceğiz” dedi. 

Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi 2019 yılının ilk 6 aylık raporunu yayınladı. 

Her altı ayda bir Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na çalışmaları hakkında faaliyet sonuçlarını gösteren rapor sunan daire, bu raporu Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a da verdikten sonra kamuoyu ile paylaştı. 
Açıklamada, bu raporun 2019 yılının ilk 6 ayında yapılan başvurular sayesinde dairenin belirlediği hedeflere ne kadar ulaştığını ve bunun yanında idarenin en çok hangi kurumlarında hatalı işlem, eylem veya eksik uygulamalarının olduğunu görmelerine olanak tanıdığı kaydedildi. 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin icraat ve faaliyetlerinin altı aylık dönemler itibariyle kamuoyuyla paylaşılmasının hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesinin yerleşmesi açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı. 

DİZDARLI: “HÜKÜMETLER SİYASİ İSTİKRARI SÜRDÜRMEKTE ZORLANMAKTADIR” 

Ombudsman Emine Dizdarlı, göreve başladığı 2015 yılından itibaren takriben 4 yıl içerisinde 4’üncü hükümetle çalışma olanağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Çeşitli sorunlarla veya problemlerle uğraşan hükümetler siyasi istikrarı sürdürmekte zorlanmaktadırlar. Değişen hükümetlerle beraber iş gücü ve yükü de değişmektedir. Ülkemizde hükümetler konusunda istikrar olmadığı cihetle etkin bir yönetimden bahsetme olanağımız bulunmamaktadır. Hükümetlerin değişmesi veya görevden ayrılmaları neticesinde birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan Müdür ve Müsteşarlar da değişmektedir. Bilgi, beceri ve uzmanlık isteyen görevlere atanan kişilerin çoğu zaman o iş için ehil olmamaları ve/veya atandıkları görevi yürütmek için gerekli vasfı taşımamaları işimizin aksamasına ve  zaman kaybına neden olmuştur. Görevden ayrılan Müdür veya Müsteşarlar ile birlikte kamusal hafıza da yok olmaktadır. Bu durumdan Dairemizin olumsuz etkilenmemesi olanaksızdır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Dairemize duyulan güven duygusunu sarsmamak adına hukuk ilkelerine bağlı, hesap verebilir ve faaliyetlerimizde şeffaflığı ön planda tutarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir işlev üstlenmiş durumdadır. Daire olarak amacımız toplum içerisinde etkin bir rol oynamak, hak arama kültürünü geliştirmek, İdarenin hukuka aykırı uygulamalarını asgariye indirmek ve kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen bir düzenin oluşturulmasına katkı koymaktır.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin icraat ve faaliyetlerinin altı aylık dönemler itibariyle kamuoyuyla paylaşılmasının hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesinin yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır.” 

Dizdarlı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinin faaliyetlerini “İsmet Paşa Mahallesi, Celaliye Sokak, No 2-4, İnönü Meydanı, Lefkoşa” adresinde yürüttüğünü belirterek, dairenin  erişilebilirliğinin artırılması amacı ile açılan “www.ombudsman.gov.ct.tr” adresine daima ulaşmanın mümkün olduğunu kaydetti. 

Web sitesine ilaveten Facebook sayfası ve info.ombudsman@gov.ct.tr mail adresinin de mevcut olduğunu ifade eden Dizdarlı, “Yasamızın bize verdiği görev ve yetkileri kullanarak kamu yönetiminin adil ve layıkıyla yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu bilinçle hazırladığımız 2019 yılı ilk 6 aylık dönemi kapsayan raporumuzu sunar, tüm ilgililere faydalı olmasını temenni ederim” dedi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ve gayri tabii ölüm (Gelişme)17 Eylül 2019 Salı 13:33
  • LTB-İBB ilişkileri kurumsal çerçevede devam edecek17 Eylül 2019 Salı 13:21
  • Tatlısu’da metrekareye 31 Kg yağış kaydedildi17 Eylül 2019 Salı 12:42
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet’i kabul etti17 Eylül 2019 Salı 12:39
  • Oktay: hidrokarbon kaynaklarla alakalı Kıbrıs Türkü'nün hakkını başkalarına yedirmek isteyenlere de asla fırsat vermeyiz”17 Eylül 2019 Salı 12:18
  • 21 Eylül Dünya Temizlik Günü: “Let’s Do It!” hareketi 169 ülke ile eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs'ta17 Eylül 2019 Salı 11:38
  • Türkiye’nin Navtex’leri ve Emiliu’nun talebi17 Eylül 2019 Salı 11:30
  • Sahil temizleyen gence "İyilik Lideri" ödülü17 Eylül 2019 Salı 11:02
  • TODER eğitime olan bakışın daha gerçek ve çözümcü olmasını umduklarını belirtti17 Eylül 2019 Salı 10:49
  • Çeler: Devletin malı deniz yemeyen keriz!17 Eylül 2019 Salı 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti