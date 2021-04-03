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Ömer Faruk Gergerlioğlu Yoğun Bakımda!

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Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve bu akşam cezaevine gönderilmek için gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hastanede olduğu duyuruldu.
Ömer Faruk Gergerlioğlu Yoğun Bakımda!

Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve bu akşam cezaevine gönderilmek için gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hastanede olduğu duyuruldu. Twitter'dan "Babam hastanede. Kalp ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo olacak" diyen Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, "Babamın anjiyosu yapıldı. Tansiyonunun yüksek olmasından dolayı yoğun bakıma alındı. Bugün yoğun bakımda kalacak. Durumu iyi" dedi.

Avukat Bişar Abdi Alınak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bilgilendirilmediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ömer Faruk Gergerlioğlu az önce adliyeye getirildi. Göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastane doktoru anjiyo önerip kardiyoloji bölümüne götürülmesi gerektiğini belirtmiş. Şimdi hangi hastanede ve ne gibi bir tıbbi müdahalede bulunulduğunu bilmemekteyiz. Tarafımıza bilgi verilmiyor."

 

 

Avukat Bişar'ın Tweet'ini alıntılayan Salih Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hastanede olduğunu ve anjiyo yapılacağı bilgisini verdi. İlerleyen saatlerde Salih Gergerlioğlu Twitter'dan babasının anjiyosunun gerçekleştirildiğini bildirerek, "Babamın anjiyosu yapıldı. Tansiyonunun yüksek olmasından dolayı yoğun bakıma alındı. Bugün yoğun bakımda kalacak. Durumu iyi" diye yazdı.

Gergerlioğlu darp raporu aldı

Öte yandan Ankara’daki evinde polis zoruyla gözaltına alınan Gergerlioğlu darp raporu aldı. Gözaltına alındığı sırada polisin zorlamasına maruz kalan Gergerlioğlu’nun darp raporunu, Avukat Bişar Abdi Avınak sosyal medya hesbından paylaştı. Raporda doktorun gözlemi olarak, “Sol el baş parmağı eklem dış yüzünde 0,5 cmlik sıyrık doku abrazyonu, her iki kol dirsek seviyesi iç yüzünde kızarıklık, ensede boyun arkasında kızarıklık mevcuttur” ifadeleri yer aldı.

HDP'den açıklama

HDP’den yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün akşam saatlerinde Ankara’daki evinden polis zoruyla alınmıştır. Tutuklama sonrası sağlık kontrolü yapılmak üzere Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne götürülmüştür. Hastaneye nakli yapıldıktan sonra vücudundaki darp izleri sebebiyle hakkında darp raporu düzenlenen milletvekilimiz, muayene sırasında kalp ve göğüs ağrısı şikâyetleri  ile nefes darlığı problemi olduğunu iletmiştir.

Parti yöneticilerimizin Sağlık ve Adalet Bakanlıklarına yaptığı ısrarlı başvurulara rağmen milletvekilimizin şu anda nerede olduğuna ve sağlık durumuna ilişkin bilgi alamamaktayız. Milletvekilimiz Gergerlioğlu’nun durumuna ilişkin derhal kamuoyunu bilgilendirilmelidir.”(T24)

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