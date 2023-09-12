Opap 3x3 Nicosia turnuvasında Kıbrıslı Türklerin takımı CBA şampiyon

CBA Güney Lefkosa'da Fiba destekli organize edilen Opap 3x3 Nicosia turnuvasında U14 kızlar kategorisinde tüm rakipleri geride bırakıp CBA -CBA2 olarak final oynadı yani kaybeden olmadı .
CBA turnuvada Şampiyon oldu.
CBA Güney Lefkosa'da Fiba destekli organize edilen Opap 3x3 Nicosia turnuvasında U14 kızlar kategorisinde tüm rakipleri geride bırakıp CBA -CBA2 olarak final oynadı yani kaybeden olmadı .
CBA turnuvada Şampiyon oldu.
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