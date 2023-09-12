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Opap 3x3 Nicosia turnuvasında Kıbrıslı Türklerin takımı CBA şampiyon

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Opap 3x3 Nicosia turnuvasında Kıbrıslı Türklerin takımı CBA şampiyon
Opap 3x3 Nicosia turnuvasında Kıbrıslı Türklerin takımı CBA şampiyon

CBA Güney Lefkosa'da Fiba destekli organize edilen Opap 3x3 Nicosia turnuvasında U14 kızlar kategorisinde tüm rakipleri geride bırakıp CBA -CBA2 olarak final oynadı yani kaybeden olmadı .

CBA turnuvada Şampiyon oldu.

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