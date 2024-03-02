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OpenAI'ye dava açan Elon Musk, şirketin CEO'su Sam Altman'ı 'ihanetle' suçladı

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Elon Musk, 2015 yılında kurulmasına yardım ettiği yapay zeka şirketi OpenAI'ye dava açtı ve şirketin CEO'su Sam Altman'ı kuruluş misyonuna "ihanet etmekle" suçladı.
OpenAI'ye dava açan Elon Musk, şirketin CEO'su Sam Altman'ı 'ihanetle' suçladı

2018'de OpenAI'den ayrılan Elon Musk perşembe günü geç saatlerde bir San Francisco mahkemesine sunduğu belgelerde, firmanın kurulurken kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tasarlandığını savundu.

Ancak son yönetim kurulu değişiklikleriyle OpenAI'nin artık Microsoft'un bir yan kuruluşuna dönüştüğünü söyleyen Musk, bunun sözleşme ihlali olduğunu savundu.

Dava belgelerine göre Musk, "OpenAI'nin kurulmasının arkasındaki itici güç" olarak görev yaptı ve kar amacı gütmeyen kuruluşun faaliyete geçmesi ve kilit işe alımların yapılması için finansman sağladı.

OpenAI, tüm zeka ölçütlerinde insan yeteneklerini geride bırakacak kar amacı gütmeyen kuruluş olarak hayata başladı.

Amaç OpenAI'nin bu tür bir teknolojinin insanlık için güvenli olacağını garanti etmesiydi.

Musk'ın açtığı davada bu kurucu ilkenin "ters yüz edildiği" belirtiliyor ve OpenAI, "insanlık için olası felaket sonuçlar doğurabilecek kâr merkezli bir geleceğe doğru" gizlilik içinde ilerlemekle suçlanıyor.

Musk Microsoft'u birkaç kez OpenAI'yi kontrol etmekle suçlamış, her iki firma da iddiaları reddetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki antitröst düzenleyicileri de her iki şirket arasındaki ilişkileri araştırıyor.

Yapay zekanın etkisiyle dünyanın en büyük şirketi haline getiren Microsoft, Musk'ın yasal işlem yoluna başvurmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

OpenAI, 2022'nin sonlarında, şiirler ve denemeler üretebilen ve hatta sınavlarda başarılı olabilen yapay zeka destekli mesajlaşma uygulaması ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle kamuoyunun hayal gücünü yakaladı.

OpenAI son olarak Sora adında video oluşturma araçları da geliştirdi.

Ürünlerinin başarısı, yapay zekaya büyük yatırımların çekilmesine yardımcı oldu.

2019'dan bu yana OpenAI'nin en büyük yatırımcılarından biri olan Microsoft, geçen yıl firmaya milyarlarca dolar daha aktardı.

 

Microsoft, OpenAI yönetim kurulunun geçen yıl kasım ayında CEO Sam Altman'ı kovması üzerine devreye girerek onu yeniden aynı göreve getirdi.

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