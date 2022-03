Örgütlerden 2022 Onur Haftasını Düzenlemek için Katılım Çağrısı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilk maddesi, “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar” diye başlar.

Eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkarıldığı gün olan 17 Mayıs 1990’dan itibaren her 17 Mayıs dünya genelinde Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü olarak kutlanmaktadır.

İki yılı aşkın süredir pandemi nedeniyle LGBTİ+’lara yönelik ekonomik, psikolojik ve fiziksel ayrımcılıklar derinleşmiştir. Dünyada yaşanan son olaylar bizleri baskılamaya ve sindirmeye çalışsa da 2021 yılında diğer olumsuzlukların yanı sıra birçok ülkede evlilik yasakları ortadan kalktı, Bangladeş’in ilk trans belediye başkanı, ABD’nin ilk açık eşcinsel kabine üyesi oldu. LGBTİ+’lar her yerdedir. Hayatın her alanında LGBTİ+’lar vardır; mecliste, belediyede, siyasi partide, sokakta, sivil toplumda, toplumsal kavgada, markette, üniversitede, direnişte… Yine bir 17 Mayıs’ta sokakta olacağız, yine en doğal yani en renkli hallerimizle her zaman var olacağımızı haykıracağız.

Bu yıl 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Gününde bizlerle “17 Mayıs Organizasyon Komitesi” çatısı altında hazırlık çalışmalarında bulunmak isteyen, örgütlü ve örgütsüz, gönüllü herkese sesleniyoruz;

Kendimizi özgürce ifade etmek, Kıbrıs’ta çeşitliliğimiz ile var oluşumuzun önemini hatırlamak/hatırlatmak ve son zamanlarda soldurtulmaya çalışılan renkleri canlandırıp daha da renklendirmek adına gelin buluşalım. 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Gününde gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikleri (paneller, konferanslar, atölye çalışmaları, tematik tartışmalar, dayanışma geceleri vb.) birlikte geliştirelim!

Katılım sağlamak isteyen tüm örgüt temsilcileri veya bağımsız kişiler aşağıdaki e-mail adresine ulaşarak kayıt yaptırabilirler: 17mayis@queercyprus.org

Nefret, önyargı ve ayrımcılığın olmadığı hepimiz için daha eşit, özgür ve güvenli bir dünya için, Anayasal haklarımızı ihlal etmeye kalkanlara, nefrete ve tüm fobilere inat: Yaşasın hayat!